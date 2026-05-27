Recuerdo una frase, dicha en otro contexto, del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein que decía «de aquello de lo que no hay que hablar, lo mejor es callarse». O, como diría el vulgo, «en boca cerrada no entran moscas», que, para el caso, viene a ser casi lo mismo.

Digo esto porque de la lectura de algunas noticias que aparecen la prensa cotidiana se desprende algo similar: se habla de cosas, contradictorias entre sí, con excesiva frecuencia, que inducen a pensar que, tal vez, el filósofo tenía razón o parte de ella. Es entonces cuando, en lugar de hablar, lo mejor sería callarse (aunque esto último es, a veces, una especie de trampa saducea).

También, en algunas ocasiones, se producen (en ese llamémosle diálogo o tertulia enrevesada) preguntas que se formulan sin más o con sus razones interesadas, como aquel que preguntaba en un programa a su contertulio qué pasó en una determinada ciudad de la que estaban hablando, entre las siete y las ocho de la tarde, a lo que el preguntado respondía sencillamente y con absoluta seguridad: «Una hora, simplemente 60 minutos» (a esto se le llama vulgarmente una pregunta/respuesta gaseosa. Ja, ja, ríase, lector).

Erotemas

Hoy, la lógica emplea la interrogación retórica, o como otros llaman, las erotemas, cuya respuesta no es la esperada. Suele emplearse para enfatizar con mayor intensidad una idea o sentimiento, una manera de no responder o desviar la cuestión. Vean las tertulias y se apercibirán de este hecho tan cotidiano. ¡Aviso para navegantes!

Profesor y Valencià de l'Any 2025