Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Actos vandálicos CSIFCaso ZapateroVuelos Aeropuerto CastellónEmprendedores cerámicaCae clan familiarComplejo turístico en el interiorEstafa en Wallapop
instagramlinkedin

Opinión | LA COLUMNA

Santi Cortells

Santi Cortells

Conte contat, els docents s’han cansat!

La vaga educativa que viu el País Valencià és molt més que una protesta laboral puntual. És la resposta d’un professorat que porta anys sostenint l’educació pública amb esforç, vocació i responsabilitat mentre veu com les condicions als centres es deterioren progressivament. Qui treballa cada dia dins d’una aula sap perfectament que el sistema educatiu està arribant a un límit preocupant.

Les ràtios continuen sent massa elevades, augmenten constantment les necessitats educatives especials sense els recursos humans suficients, la burocràcia ocupa un temps que hauríem de dedicar a educar i molts professionals acaben esgotats intentant oferir una atenció digna al seu alumnat. A tot això cal sumar la falta d’inversions reals i una sensació generalitzada que les decisions importants es prenen massa lluny de la realitat quotidiana dels centres.

Per això esta mobilització ha aconseguit unir tants docents. Perquè naix des de baix, dels claustres, dels passadissos, de les reunions improvisades i de la consciència compartida que l’educació pública necessita una aposta clara, valenta i sostinguda en el temps. El professorat no està demanant privilegis. Està reclamant condicions mínimes per poder fer bé la seua feina i garantir una educació de qualitat.

Les reivindicacions són conegudes i perfectament raonables: reducció de ràtios, més personal docent i especialitzat, reforç real de l’atenció a la diversitat, menys burocràcia, estabilitat per als centres, millores laborals dignes i una defensa clara de l’escola pública i del valencià com a llengua pròpia del sistema educatiu.

En moments així és fonamental escoltar la veu dels milers de professionals que estan participant activament en les mobilitzacions i entendre que esta lluita no parla només dels docents. Parla del futur dels nostres xiquets i xiquetes, de la igualtat d’oportunitats i del model de societat que volem construir.

Per això continuarem fortes. Perquè no volem molles ni promeses buides.

Volem el pa sencer!

Professor de Secundaria i Batxillerat

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents