Opinión | LA RÚBRICA
Crisis docente
«¿Y esto, para qué sirve?, ¿por qué he de estudiar si todo está en internet?». Son preguntas que los docentes escuchamos cada día.
Hoy, primero internet y después la IA han democratizado el acceso al conocimiento. Desde cualquier lugar, con ese apéndice humano en que se ha convertido el móvil, podemos resolver problemas o consultar datos al instante.
A esta revolución tecnológica se suma una crisis de sentido: ¿para qué aprender? Además, los dispositivos digitales proporcionan estímulos constantes que convierten en «un rollo» cualquier actividad que exija atención sostenida. La desmotivación del alumnado es una parte importante de la crisis del profesorado. Las antiguas ratios de 40 o 50 alumnos por clase prestando atención son inimaginables actualmente. Si en una clase de 20 alumnos (con suerte) varios no paran de interrumpir, otros tienen problemas y unos cuantos (cada vez más) no entienden el idioma, dar clase se convierte en misión imposible. Sin contar la ingenuidad y prepotencia de algunos padres o la agresividad de algunos hijos… Entonces, ¿para qué dar clase? Ahora le preguntas a la IA y tienes la solución.
Ahora los alumnos piden más, piden un sentido que han perdido, algo más profundo que la mera transmisión de conocimiento, algo más complejo que calcular un difícil problema matemático. Piden algo que ninguna IA, por más avanzada que sea, les puede dar.
Agentes políticos y sindicales aprovechan este hartazgo y esta frustración. Muchas reivindicaciones son justas, pero la huelga no es la solución. Podemos comenzar con una reflexión profunda sobre nuestra vocación.
Portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Castellón
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