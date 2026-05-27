Opinión | A FONDO
Defensar la província, fer gran Espanya
La província de Castelló va prendre este dilluns la paraula en el si de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). Ho vam fer, una vegada més, per a abanderar la defensa dels drets de la nostra terra i per a exigir per a tota Espanya la justícia enfront del castic.
Pedro Sánchez resistix en el Govern donant l’esquena a les seues obligacions constitucionals. Assetjat per la corrupció i allunyat des de fa molts anys de la seua responsabilitat de gestió, el líder sanchista s’apropia dels diners dels castellonencs per a poder continuar ocupant Moncloa. I en este interés personal que va deixar fa molt temps el servici col·lectiu, perdem tots. Perd la província i perd Espanya.
Nosaltres duem mesos reclamant justícia econòmica. Perquè la falta d’actualització dels lliuraments a compte corresponents a la participació de les institucions en els tributs de l’Estat ens nega uns diners que són de la província de Castelló, són dels espanyols. I esta demanda no pot quedar silenciada, ha de sentir-se i defendre’s a tots els nivells.
El primer, el local. El dels nostres ajuntaments. Les institucions més pròximes que tenim i a les quals acudim per a trobar solució als nostres problemes. Perquè sabem que en elles trobem a alcaldesses i alcaldes disposats a lluitar pel que mereixem. A servir-nos i a ajudar-nos.
La segona, la nostra Diputació. Esta institució provincial que ha tornat a recuperar el seu protagonisme i lideratge. La defensa dels nostres veïns i veïnes en benefici de la província. La demanda de drets que, si no s’exercixen, s’entumixen. La distribució de riquesa per a continuar fent gran esta terra que és llar i destí.
I en este servici públic que la meua província va decidir que assumira, la Diputació ha defés a la seua terra en la FEMP. Perquè no podia ser d’una altra manera. La Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars ha escoltat a Castelló per a recordar que el Govern d’Espanya ens deu als castellonencs, i a tots els espanyols, uns Pressupostos Generals de l’Estat que des de 2023 seguixen sense aprovar-se.
Ens deu a més una actualització dels lliuraments a compte en concepte de participacions en tributs de l’Estat. Perquè hui som molts més que en 2023. I hui paguem molt més que en 2023. Perquè ja se sap, el socialisme encarix la vida.
I com en aquesta etapa el servilisme ha passat a la història, hui alcem la veu i exigim allò que mereixem. Ni més, ni menys.
A la província de Castelló se li deuen més de 250 milions d’euros. D’ells, 130 milions s’haurien d’haver ingressat ja a la Diputació Provincial. La resta, més de 120 milions, distribuïts entre els 135 municipis que conformen la província. Si no reclamem que ens paguen allò que és de la nostra terra, mal servici farem als nostres veïns. Perquè els castellonencs mereixen els millors servicis que garantisquen la major cobertura social, educativa i sanitària.
Hui continuem reclamant justícia perquè en el nostre dia a dia sabem el que costa avançar i el necessari que és. Reclamem els nostres drets i justícia. La mateixa que este Govern Provincial exigix a l’Estat. Perquè si l’Executiu no invertix, tampoc podem invertir tot el que mereixen els castellonencs.
Este efecte dominó que alguns obliden per pur interés ideològic, nosaltres ens obstinem a reivindicar-ho i exigir-ho, amb la bandera de la justícia econòmica i el poder de la veritat. No per a fer soroll, sinó per a fer gestió. Perquè si l’Estat no paga el que ens deu, els nostres recursos es minoren i els servicis s’empobrixen. I ací està el problema, que tractant de donar a la nostra província tot el que mereix hi ha un Govern d’Espanya que ens castiga.
La urgència és absoluta. I la meua terra no pot esperar més. Perquè ens juguem molt. Tot.
Si els diners no arriben, la capacitat dels nostres ajuntaments baixa i ens asfixiem, i es priva a la població dels recursos que garantixen benestar i qualitat de vida. I nosaltres no permetrem que la nostra província perda quan hauria de guanyar.
Per això, perquè som el projecte que van reclamar els castellonencs, van votar els valencians i van recolzar en majoria els espanyols, continuem defenent el que és just. Continuem defenent als autònoms, que el pròxim 31 de maig eixiran als carrers per a recordar el dur que és emprendre i l’important que és ajudar. A les famílies, a les quals acullen menors i demostren un capacitat solidària infinita que ens inspira. Als dependents, perquè sabem que són un valor de superació per a tota la societat.
Seguirem ací, al vostre costat, de la vostra mà, escoltant i resolent. Treballant per a donar solucions. I esforçant-nos sempre per esta terra que ens fa sentir i creure en un futur cada vegada millor que ja està més a prop.
Presidenta de la Diputació Provincial de Castelló
