El valor de nuestras raíces

Hay ciudades, como Burriana, que se explican por lo que deciden proteger. El verdadero progreso de un municipio no consiste en olvidar el pasado para mirar al futuro, sino en utilizar las raíces como un impulso para avanzar. Un pueblo que se reconoce en su historia, que respeta y cuida su patrimonio con orgullo es un pueblo con un rumbo claro y un futuro imparable.

Bajo esta premisa, desde el Ayuntamiento nos hemos propuesto una meta irrenunciable: reforzar y potenciar todo aquello que nos define como burrianenses. Es una cuestión de justicia, identidad y amor por nuestra tierra. Por ello, estamos desbloqueando proyectos históricos que Burriana merecía tener resueltos desde hace décadas y saldando deudas con nuestra propia memoria.

El ejemplo más reciente lo vivimos en el Teatre Payà, con la gala del 50 aniversario de la Comissió del Bou. Medio siglo de historia, de pasión y de un arraigo taurino que constituye un pilar fundamental de nuestras fiestas de la Misericordia. Reconocer el esfuerzo de tantas generaciones que se han dejado la piel por mantener viva esta tradición es un acto de gratitud obligada hacia nuestra cultura popular.

Esa misma identidad se alimenta de nuestra honda tradición religiosa y de las figuras que llevaron el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo. Tras veinticinco años de espera, hemos formalizado la cesión del legado material y personal del cardenal Tarancón. Con una inversión de 260.000 euros, adecuaremos las salas en el Racó de l’Abadia para que su báculo, su anillo y sus recuerdos personales estén al alcance de todos. Es un hito cultural que este consistorio adeudaba a su ciudadano más universal, fundamental para entender la Transición Española.

Y si hablamos de raíces, es imposible no mirar a nuestros campos. Tras catorce años de parálisis absoluta, hemos logrado destrabar la situación del Museu de la Taronja, asumiendo el control directo de la fundación. Un centro único en Europa que da sus primeros pasos para volver a abrir sus puertas y explicar la evolución de la citricultura que forjó los años dorados de Burriana.

Trabajamos por una Burriana que avanza sin perder su esencia. Cada paso que damos para recuperar nuestros museos, nuestras tradiciones agrícolas, taurinas y religiosas es una inversión en el orgullo de ser burrianenses. Porque un pueblo que sabe honrar su pasado es, sin duda, un pueblo dueño de su propio porvenir.

Alcalde de Burriana