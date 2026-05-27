Zapatero, el final de Pedro

Pintan bastos en el caso Zapatero. Y eso que Felipe González no lo creía capacitado para ejercer de capo de banda criminal. ¡Ah, el Bambi del recordado Raúl del Pozo, nos está saliendo taimado lobo estepario! El ser humano es débil, incluso el referente moral de una legión de honrados socialistas, tan inamovible a los principios de fidelidad partidista como timorata. La semana pasada la desfachatez de la portavoz del Gobierno y la impostura del separatista Gabriel Rufián vinieron a confluir en la inútil misión de intentar seguir engañando al general de los españoles, argumentando que la imputación (fruto de la confabulación judeomasónica que ya tuvo desvelado a Franco durante cuarenta años) tenía su origen en una denuncia falaz de un sindicato de extrema derecha, según ellos; al referirse a Manos Limpias. Pues no, el empapelamiento del expresidente del Gobierno es el resultado de una minuciosa investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), a cuenta de órdenes de colaboración emanadas desde instancias judiciales de Francia y Suiza, ante la Fiscalía Anticorrupción española.

A Bambi lo venían siguiendo desde hace años, y habrá que ver qué dicen agencias federales norteamericanas como la DEA o el Departamento de Justicia, que llevan tres años exprimiendo al exjefe de la contrainteligencia de Venezuela y hombre de confianza de Hugo Chaves, El Pollo Carvajal; quien se ha confesado culpable de los delitos de narcotráfico y narcoterrorismo. Colegas dedicados al periodismo de investigación barruntan que las presuntas mordidas a cuenta del rescate de Plus Ultra son la calderilla de lo que consideran la punta del iceberg. Inesperadamente, la caja fuerte que custodiaba la fiel secretaria Gertrudis en el despacho profesional de Zapatero, contenía un tesoro de valiosísimas joyas. Y al amigo de correrías por El Pardo, además de gestor económico del desenmascarado Bambi, Julio Martínez, le han encontrado un saco con casi trescientos mil euros. Caramba con el bueno de Zapatero, otrora ejemplo de pureza ética en el seno del PSOE, partido necesario triturado por él y su compañero Sánchez.

Empero, el conjunto de la izquierda más bizarra sigue dispuesta a cerrar ojos y taparse oídos con tal de evitar a toda costa que la derecha ocupe la Moncloa. Es lo de siempre, la fanática esencia sembrada por el creador de la Memoria Histórica. Sobre quien el filósofo Escohotado hace años ya opinó críticamente. Señalando las incapacidades de Zapatero en la gestión de la crisis económica y considerando temerario reverdecer las dos Españas. Escohotado igual fue profético al asegurar que Zapatero iría a la cárcel.

La situación es insostenible. Cuentan lenguas de doble filo que Pedro ya le ha dicho a Begoña: «Ese tal Zapatero me suena de algo». Pero da igual, el alumno tiene los días contados. Pese a ser un superdotado del engaño y cínico patológico, aun contando con los de Otegi y la variopinta tropa del No pasarán, su final se augura cercano. El idolatrado Zapatero puede acabar prematuramente con Sánchez. Ironías de la mala política.

Periodista y escritor