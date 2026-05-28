Amunt Orpesa groc i negre

Hay momentos en los que un equipo de fútbol deja de ser únicamente un grupo de jugadores y se convierte en el reflejo de todo un pueblo. Ese momento lo está viviendo ahora el Orpesa CF. Nuestro primer equipo afronta el play-off de ascenso a Primera FFCV frente al Almenara después de una temporada extraordinaria en Segunda FFCV, y lo hace llevando consigo la ilusión, el orgullo y el sentimiento de cientos de vecinos y vecinas que han acompañado al club durante todo el año.

Cabe resaltar a nuestro equipo de veteranos que ha conseguido ser el campeón de la liga y está en la final de la Copa. También el equipo prebenjamín está a punto de conseguir el sueño de ganar la liga, niños ilusionados y con ganas de alcanzar este título.

Como alcalde, quiero expresar públicamente mi apoyo absoluto a este grupo humano que ha demostrado dentro y fuera del campo lo que significa defender unos colores. Más allá de los resultados, este club de fútbol ya ha ganado algo muy importante: unir al municipio alrededor del deporte, recuperar la ilusión de muchos aficionados.

El fútbol modesto tiene un valor especial. Aquí no hablamos de grandes contratos ni de focos mediáticos. Hablamos de jugadores que entrenan después de trabajar, de entrenadores que dedican horas por pasión, de directivos que luchan cada día para sacar adelante un proyecto y de aficionados que nunca fallan. Ese esfuerzo silencioso es el que da verdadero sentido al deporte y el que merece el reconocimiento de todo un pueblo.

Llegar hasta este punto no es fruto de la casualidad. Es el resultado del trabajo constante, de la disciplina y del compromiso de la plantilla que ha sabido competir con humildad y ambición durante toda la temporada. Ahora toca afrontar este reto decisivo con confianza, valentía y la tranquilidad de saber que ya sois un ejemplo para muchos jóvenes de nuestro municipio.

Quiero también hacer un llamamiento a toda la afición para que acompañe a los equipos en este momento tan importante. Que las gradas sean un ejemplo de unión, respeto y apoyo incondicional. Porque cuando un pueblo anima unido, se convierte en mucho más fuerte.

Pase lo que pase, el Orpesa CF ya nos ha hecho sentir orgullosos a todos los vecinos de nuestra localidad. Pero estoy convencido de que este equipo todavía tiene mucho por escribir. Ahora toca creer, competir y luchar hasta el final por ese sueño. Muchísima suerte.

Alcalde de Orpesa