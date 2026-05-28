La Real Academia Española define comunicación, en primer lugar, como «acción y efecto de comunicar o comunicarse» y, como segunda opción entre otras, como «trato, correspondencia entre dos o más personas». Viene a cuento esta sencilla, básica y simple introducción para repasar algunos ejemplos que, desgraciadamente, nos pueden ilustrar y nos conducen a lamentar todo lo contrario.

Viaria: es el caso de la comunicación o incomunicación viaria que se establece en todo tipo de carreteras, vías o rotondas.

El uso del intermitente permite comunicar qué camino vamos a utilizar para facilitar, de esta manera, la circulación a otros conductores. Pero, cada vez más, resulta frecuente quienes, en las rotondas, por ejemplo, no hacen uso alguno del intermitente.

En este y otros casos, yo siempre suelo pensar y comentar que estas personas, poco comunicativas al volante, no utilizan el intermitente porque deben pensar que esa función consume gasolina.

Broma aparte, es un síntoma de falta de educación y de nula comunicación, en este caso viaria.

Primaria y diaria: en el día a día, cada vez resulta más frecuente cruzarte con vecinos y vecinas de tu escalera o finca, a los que, posiblemente, no conozcas, y no esforzarte en pronunciar un simple «buenos días», «buenas tardes», «buenas noches» o, si queremos economizar, un más breve «hola». En este caso, quizás, utilizar esas grandilocuentes expresiones pueda alterar nuestra salud o nuestro estado de ánimo.

Vuelvo a exagerar, por supuesto, pero no dejo de relatar otra falta de comunicación, en este caso, primaria y, también, diaria.

Por todo ello, en esta época de redes sociales y de inteligencia artificial, un poco más de educación en todos los tipos de comunicación, no nos iría nada mal a nadie.

En todos estos casos y dado que los problemas están para solucionarse ¿cómo podríamos mejorar esta falta de comunicación?

Pues, está claro, con más comunicación primaria, diaria y, si es el caso, viaria.

Periodista