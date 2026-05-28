Opinión | LA RÚBRICA
Pagar per un plagi
Amb els diners públics, que són de totes i tots, cal tindre molta cura. No estan per a balafiar ni repartir amb alegria, i molt menys per a les festes, les fotos i l’autobombo de l’alcaldessa. Els recursos públics són els que invertim en els serveis de la ciutat, en seguretat, neteja o educació, i ja costa prou fer inversions com per a tirar els diners en els capricis del Partit Popular.
Estes festes de la Magdalena van estar marcades per les polèmiques de Carrasco. L’alcaldessa volia una cançó per a les festes, un nou himne que s’escoltara i es ballara a les colles i les gaiates, i va decidir contractar el músic Tacho. L’objectiu era tindre-la a ella en un vídeo ballant una bachata ben castellonera. Però tot això es va haver de cancel·lar.
El motiu? El músic no havia respectat els drets d’autor i la cançó era un plagi. Arribats a este punt, la pregunta és: qui del govern de Carrasco va donar l’OK a la immensa campanya de promoció d’una cançó que no complia la llei? Tenim algú al volant?
El normal hauria sigut que, si jo et contracte una cosa i el que fas incompleix la llei, no et pague. Però el govern de Carrasco ha decidit que sí, que pagarà més de 17.000 euros, això sí, rebaixant un 4,3% la factura inicial. Un escàndol!
S’imaginen que agafen algú que els presenta un treball plagiat, per exemple un pla estratègic de turisme, i el govern arranca unes fulles del text on està el plagi i diu: «Ja està, la resta està bé perquè és original, pagarem»?
Doncs això és el que està governant ara Castelló: ens prenen el pèl, somriuen i es pensen que no ens n’adonem.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
