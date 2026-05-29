Atreverse a ser reformador

No acepto algo que he leído: que las críticas del PP y Vox contra P. Sánchez y el gobierno son la consecuencia lógica frente a presuntos casos de corrupción. ¡No! Han aprovechado lo de Ábalos, Cerdán…, pero la deshumanizada crítica viene de lejos. Comenzó cuando el PP creía que iba a gobernar, pero no consiguió ni mayoría absoluta ni pactos que se la diesen y, manipulando la Constitución, pasó a decir que el gobierno de P. Sánchez no tenía legitimidad al no ser el partido más votado. Por cierto, la causa de esa permanente crítica es simple. Me refiero, a que el proyecto sociata que va apareciendo en el siglo XXI va un poco más allá (el mundo cambia) del que representaba F. González.

Digo que se levanta sobre una pequeña reformulación de lo que significa la justicia social y que obliga a combatir, sin abandonar el Estado del Binestar, la gran brecha de desigualdad en renta y riqueza que se ha abierto y que dificulta la convivencia. Al tiempo, se afirman los valores de cualquier partido socialista democrático, pero añadiendo algunos más como los de profundizar en la libertad individual, el feminismo, el ecologismo… Pero donde está la desavenencia intolerable para la derecha política, económica y social, es el modo de entender el reformismo: hablo de aprovechar el poder político, como ha hecho P. Sánchez, para salir de los estrechos y castrantes límites que supone ser un partido de gobierno que solo se limita a gestionar lo existente e, intentar, al menos, el atrevimiento de ser un partido reformador que quiera cambiar la realidad con un modelo económico que sea más compatible con un mejor reparto de la riqueza, la sostenibilidad y el bienestar de todas las personas. Si además gobierna con las fuerzas a su izquierda, está todo dicho.

Analista político