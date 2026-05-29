Castellón urge más infraestructuras

Las licitaciones impulsadas por el Gobierno central y el Consell valenciano en Castellón durante los primeros cuatro meses de este año no han dado muchas alegrías para esta provincia. Castellón vuelve a mirar las cifras de inversión pública con una sensación de quedar nuevamente por detrás en el reparto territorial de recursos. Los datos de licitación de obra pública del primer cuatrimestre de 2026, de los que este medio se hace eco hoy en estas mismas páginas, refuerzan esa percepción. Si bien la provincia representa en torno al 12% de la población de la Comunitat, las inversiones licitadas tanto por la Generalitat como por el Estado quedan por debajo de ese porcentaje.

En el caso del Consell, Castellón concentra apenas el 9% de la inversión autonómica licitada entre enero y abril. Más acusado todavía resulta el diferencial en las actuaciones del Gobierno central, donde la provincia apenas supera el 1% del total autonómico. Son cifras objetivamente bajas y difícilmente discutibles. Pero interpretar estos datos exige también introducir matices que ayuden a comprender el contexto real en el que se producen.

Buena parte del desequilibrio territorial actual tiene una explicación coyuntural tan evidente como comprensible: la reconstrucción derivada de la dana en Valencia. Las necesidades de reposición de infraestructuras, carreteras, encauzamientos y equipamientos públicos obligan a concentrar una parte muy importante del esfuerzo inversor en las zonas afectadas. No hacerlo sería, sencillamente, irresponsable. De hecho, las diferencias ya fueron especialmente pronunciadas en 2025, cuando la provincia hermana absorbió la mayor parte de las licitaciones autonómicas vinculadas a la emergencia. Eso no elimina, sin embargo, una realidad que Castellón arrastra desde hace años: la dificultad para consolidar un flujo sostenido de grandes inversiones públicas. En cuanto al Estado, tras ejercicios marcados por actuaciones estratégicas como el acceso ferroviario sur a PortCastelló, el actual escenario transmite una cierta sensación de agotamiento inversor. El problema no es solo la escasez de licitaciones, sino la ausencia de nuevos proyectos tractores capaces de marcar una agenda de futuro para la provincia.

La falta de Presupuestos Generales del Estado vuelve a actuar como elemento distorsionador. Aunque el Gobierno defienda que la prórroga presupuestaria no paraliza inversiones, la práctica demuestra que limita la capacidad de impulsar nuevas actuaciones de gran dimensión. Y Castellón, que ya parte de una posición menos competitiva en peso político e institucional respecto a Valencia o Alicante, suele notar antes esas inercias.

El riesgo no es únicamente económico. También es territorial. Cuando una provincia deja de aparecer de forma recurrente en los grandes mapas de infraestructuras, pierde capacidad de influencia, atractivo empresarial y oportunidades de desarrollo futuro. Por eso, más allá de comprender el contexto excepcional de la dana o las restricciones presupuestarias, Castellón necesita volver a situarse en la agenda inversora con proyectos concretos, ejecutables y estratégicos. No se trata de competir con otras provincias, sino de evitar quedar atrapados en una dinámica de resignación presupuestaria permanente. Y esta idea viene a colación en víspera de la presentación de unas cuentas del Consell que, se espera, puedan llegar a atender buena parte de las demandas de la sociedad castellonense.