Falta poco más de un año para las próximas elecciones municipales y, salvo sorpresa, también para las autonómicas. Veremos qué ocurre con las generales tal y como está el patio nacional. En política, un año puede ser una eternidad. Puede pasar prácticamente de todo y, de hecho, probablemente pase. Cualquiera que siga la actualidad sabe que algo ha empezado a moverse. Se nota en los gestos, en las agendas, en las fotografías, en las redes sociales y hasta en determinados silencios. Empieza el baile.

El pasado domingo, Mediterráneo publicaba un análisis sobre los posibles candidatos en los principales municipios de la provincia. Algunos son claros. Otros generan dudas y otros dicen ahora que lo están meditando. Un error, una crisis, un edil que ha cometido una irregularidad, una encuesta o una decisión tomada en Madrid pueden alterar el tablero local.

Aun así, el ambiente empieza a parecerse al de una precampaña. Los gobiernos aceleran proyectos. La oposición afina discursos. Empiezan las llamadas, los movimientos internos y las estrategias calculadas.

En Castellón, la política municipal tiene un componente cercano. Aquí los candidatos no son figuras lejanas. Son personas con las que uno se cruza en la calle, en un acto o tomando café. Quizá por eso las campañas locales suelen mezclar ideología, gestión y mucho factor humano.

Y mientras empieza el baile político, comienza otro en la comunicación. En unos meses, la radio española perderá dos voces históricas de sus mañanas. Àngels Barceló dejará Hoy por Hoy (cadena Ser) y Carlos Alsina abandonará el tramo informativo matinal de Onda Cero. Dos referentes con estilos distintos, pero fundamentales para entender la radio de las últimas décadas. Alsina lanzaba estos días una reflexión interesante sobre el papel del periodismo político: «Ser crítico no significa estar siempre en contra. Y mucho menos significa estar siempre en contra del mismo». Añadía otra frase esencial sobre este oficio: «No estamos ni para justificar a quien gobierna, ni para ayudar a que llegue al gobierno quien no ha sido capaz de hacerlo por su propio pie». Conviene no olvidar cuál debe ser el papel de los medios entre tanto ruido, tanta estrategia y tanta consigna.

Redactor jefe de Mediterráneo