Gobernar es transformar, no prometer lo que no se hizo

En política hay frases que llaman poderosamente la atención. Escuchar ahora a quienes dicen que «lo van a volver a arreglar» provoca, cuanto menos, sorpresa y sonrojo entre muchos almassorins. Y la pregunta es inevitable: ¿qué van a arreglar exactamente? Porque tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando gobernaban y, sin embargo, demasiadas veces dieron la espalda a los vecinos y a las necesidades reales de nuestro pueblo.

Hablan ahora de «hacer pueblo», pero precisamente eso fue lo que les faltó durante años: pisar la calle, escuchar a los ciudadanos, conocer de cerca las preocupaciones reales de las familias, de los jóvenes, de los mayores, de los autónomos, de las asociaciones y de todos aquellos que sentían que el Ayuntamiento estaba lejos de sus problemas cotidianos.

Gobernar no consiste en lanzar eslóganes vacíos ni en reaparecer cada cuatro años prometiendo soluciones milagrosas. Gobernar es gestionar, tomar decisiones, trabajar con responsabilidad y tener una hoja de ruta clara. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo desde el Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Almassora.

Somos conscientes de que transformar un municipio no ocurre de la noche a la mañana. Los grandes proyectos necesitan tiempo, planificación, gestión y mucha dedicación. Pero hoy Almassora avanza. Y lo hace con hechos, no con palabras.

En estos últimos años hemos impulsado proyectos fundamentales para el presente y el futuro de nuestro municipio. Estamos trabajando para construir una Almassora más moderna, más accesible, más segura y preparada para afrontar los retos del futuro. Una Almassora que cuide de sus vecinos, que genere oportunidades y que avance sin perder su esencia.

Y todo ello lo hacemos desde la responsabilidad, desde la cercanía y desde la ilusión. Escuchando a la gente, atendiendo las demandas reales y priorizando aquello que mejora la calidad de vida de los almassorins.

Por supuesto que quedan retos. Nadie lo niega. Pero este equipo de gobierno tiene claro hacia dónde quiere ir y trabaja para conseguirlo. Frente a quienes solo intentan reescribir el pasado, nosotros preferimos seguir centrados en gestionar, transformar y construir. Vamos a seguir con firmeza, con responsabilidad y con la misma ilusión del primer día construyendo la Almassora en gran que hemos puesto en marcha.

Alcaldesa de Almassora