La huelga educativa que durante estas semanas ha recorrido la Comunitat Valenciana ya forma parte de nuestra historia colectiva. No solo por su duración, prácticamente tres semanas de movilizaciones y paros, sino por la dignidad, la constancia y el compromiso que han demostrado miles de docentes de la escuela pública valenciana.

Quiero comenzar reconociendo ese esfuerzo. Porque cuando un profesorado sostiene una huelga durante tanto tiempo está enviando un mensaje muy claro a la sociedad. Y ese mensaje no habla de privilegios ni de intereses particulares. Habla de vocación, de compromiso con las futuras generaciones y de defensa de una educación pública de calidad, inclusiva y arraigada a nuestra realidad social y cultural.

Los maestros y maestras, profesores y profesoras, han demostrado que su lucha no es económica. Si así fuera, difícilmente habrían resistido semanas enteras de desgaste personal y profesional. Lo que han puesto encima de la mesa es algo mucho más profundo: la necesidad de proteger el sistema público educativo frente a decisiones políticas que lo debilitan y desatienden.

El actual Consell de Partido Popular y Vox ha conducido a la educación valenciana a una huelga histórica y sin precedentes. Y eso debería hacer reflexionar a cualquier gobierno responsable. Cuando miles y miles de profesionales, familias y estudiantes expresan durante varias semanas su preocupación, está claro que el problema no está en quienes protestan. El problema está en quien no escucha.

En Vila-real escuchamos. Ayer, en el pleno ordinario del mes de mayo, esa realidad volvió a quedar reflejada. A través de una moción canalizada por Compromís por una cuestión legal, se trasladaron al pleno las reivindicaciones del profesorado y de la comunidad educativa valenciana. El resultado habla por sí solo. Únicamente PSPV-PSOE y Compromís dimos apoyo a esta propuesta; no hacen falta más interpretaciones. PP y Vox se retratan solos ante una movilización que reclama, como se ha demostrado, diálogo, recursos y respeto para la educación pública.

Un cuarto instituto

Quiero agradecer también la intervención que realizó la docente Reyes Aymerich, portavoz de la Asamblea de Docentes de Vila-real, que explicó con claridad qué motiva a tantos profesionales a mantener esta huelga. Además, volvió a reclamar infraestructuras fundamentales para nuestra ciudad, como el cuarto instituto, una necesidad que hemos defendido reiteradamente. De nosotros depende el suelo, pero no la construcción del centro.

La comunidad educativa lleva meses alertando de recortes encubiertos, falta de planificación, ataques a nuestra lengua y medidas que dificultan el trabajo diario en las aulas. También denuncian la ausencia de diálogo y la imposición constante frente al consenso que siempre había acompañado los grandes avances educativos.

Defender el valenciano no es excluir a nadie. Es proteger un patrimonio colectivo, una herramienta de cohesión y una seña de identidad que nos pertenece a todos y todas. La escuela pública ha sido durante décadas un espacio de convivencia, igualdad de oportunidades y normalización lingüística. Debilitar ese modelo es debilitar también una parte esencial de nuestra sociedad.

Muchos recordamos todavía las movilizaciones educativas de 1988, cuando la comunidad docente reclamó mejoras y dignidad para la enseñanza pública y acabó consiguiendo avances que hoy consideramos irrenunciables. Ojalá ocurra lo mismo ahora. Ojalá el gobierno autonómico abandone la confrontación y atienda unas peticiones razonables y compartidas por buena parte de la sociedad valenciana. Porque todavía estamos a tiempo de reconducir esta situación desde el diálogo y el acuerdo.

Movilización ejemplar

Como alcalde de un gobierno progresista, quiero trasladar todo mi apoyo y reconocimiento a todos aquellos que han sostenido esta movilización ejemplar durante las últimas semanas. La escuela pública no pertenece a ningún partido político. Pertenece a la ciudadanía. Y defenderla es defender el futuro de nuestros pueblos y ciudades.

Nuestros jóvenes merecen un sistema educativo fuerte, respetado y escuchado. Merecen docentes con recursos, estabilidad y condiciones dignas para enseñar. Merecen gobiernos capaces de dialogar en lugar de imponer. Porque invertir en educación pública nunca es un gasto: es la mejor inversión colectiva que una sociedad puede hacer.

Alcalde de Vila-real