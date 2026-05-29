Vaya por delante mi agradecimiento a los docentes, alumnos y padres que estos días le están doblando el pulso a Pérez Llorca y a Vox. Hacía años que ningún colectivo tomaba la calle con la fuerza y la razón que les asiste. No va de mejorar salarios, va de garantizar el futuro de la educación pública.

Y, ahora sí, a lo que iba. Otra semana trágica para los socialistas. Una más. Horas después del descalabro en Andalucía un juez de la Audiencia Nacional decretó el procesamiento de Zapatero en la trama por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Nunca antes se había visto a un expresidente en semejante coyuntura procesal. Justo él, que, para muchos militantes y votantes socialistas, es un referente de lo mejor que la izquierda ha aportado a la sociedad española. Un palo de consecuencias impredecibles para la marca del puño y la rosa. En unos días ZP empezará a pagar la pena de telediario. No es ninguna novedad ver a un expresidente en esa tesitura. En 1995, Suárez declaró por el caso Banesto. González lo hizo por una derivada de los GAL, el caso Marey. Aznar y Rajoy, por la caja B del PP tras destaparse los papeles de Bárcenas, y Rajoy repitió en el juicio de la Kitchen. Pero Zapatero aporta una novedad relevante: es el primero en hacerlo como investigado. Eso lo cambia todo.

Cabe preguntarse por qué ninguno de sus predecesores fue imputado. Por supuesto. Pero la respuesta, como en la canción de Dylan, está en el viento y no en los autos de una Audiencia Nacional que, por lo que sea, no supo ver la relación entre el apunte M. Rajoy y un conocido político gallego. Sus señorías tampoco alcanzan a estimar, por lo que sea, que las grabaciones de Cospedal con Villarejo merezcan la imputación de la exsecretaria general del PP como urdidora de la trama de la policía patriótica. Nada, ni indicios siquiera. Como los que tampoco encuentran, por lo que sea, en los delitos fiscales del Borbón o en la negligencia del innombrable que tomaba chupitos en el Ventorro mientras su gente se ahogaba.

Zapatero defiende su inocencia con la misma determinación que mostró para sacar a las tropas españolas de Iraq o con la convicción con que legisló el matrimonio entre homosexuales que colocó a España en la vanguardia de los derechos civiles. Y son muchos los que le creen. De nuevo planea sobre la opinión pública la duda razonable de si parte de la justicia está al servicio de una causa política. De hecho, no se ha disipado nunca desde que vimos a togas en las tramas falsas contra Podemos o los independentistas catalanes. También en instrucciones surrealistas como la del Peinado juez que quiere desmelenar a la mujer de Sánchez. O la inacción de la OCU que, por lo que sea, tres años después no ha elaborado aún el informe sobre el novio de Ayuso pedido por un juez. Ahora le toca a Zapatero. Con menos indicios en contra, y pese el testimonio a favor de los periodistas, García Ortíz dejó de ser Fiscal General entre las risas de sus señorías y sin ninguna prueba concluyente. Así las gastan los que pueden hacer... y hacen. Veremos si a la izquierda española se le derrumba otro referente o si, por lo que sea, el caso Zapatero forma parte también de esa duda más que razonable.

Periodista y escritor