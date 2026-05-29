Opinión | LA RÚBRICA
Urbanismo a la carta
Begoña Carrasco es capaz de defender una cosa y la contraria en la misma intervención. Después de semanas de movilización vecinal y de denuncias del PSPV-PSOE, la alcaldesa anuncia que no permitirá la planta de residuos de la carretera Alcora.
Nos alegramos. De hecho, llevamos semanas exigiéndolo. Pero su argumento hace aguas por todas partes. Según Carrasco, el Plan General del Acord del PSPV permite el vertedero. Pero, al mismo tiempo, asegura que ella lo va a impedir. Curiosa teoría jurídica: algo es legal… hasta que la alcaldesa decide que ya no lo es.
Si realmente el planeamiento autoriza esa instalación y el Ayuntamiento la bloquea sin base legal, estaríamos ante una actuación muy difícil de defender ¿Prevaricación? Y si no la autoriza porque el Plan General no la permite, como sostenemos desde el PSPV, entonces Carrasco miente.
Pero hay más.
La misma alcaldesa que dice que va a frenar la planta de residuos, «aunque la permite el Plan», afirma ahora que no puede evitar una campa de decenas de camiones, porque «lo permite el Plan General». Es decir: prohíbe cuando le conviene políticamente y se lava las manos cuando toca dar explicaciones.
Urbanismo a la carta.
Gobernar no consiste en cambiar de criterio según apriete el vecindario o según convenga al titular del día. Gobernar exige coherencia, rigor y respeto.
Porque los vecinos del Distrito Oeste no necesitamos una alcaldesa que adapte la legalidad a su gusto. Necesitamos una alcaldesa que diga la verdad.
Portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en Castelló
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