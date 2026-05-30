Argelita construye futuro

Durante años se ha hablado de la llamada España vaciada como si fuera un territorio sin futuro, pero quienes vivimos en el interior sabemos que la realidad es muy distinta. Nuestros pueblos no están vacíos de oportunidades; simplemente han estado demasiado tiempo lejos de los focos y de las inversiones.

Por eso, la próxima licitación del nuevo hostal-restaurante de Argelita representa mucho más que una concesión: es una oportunidad de negocio en una comarca con gran potencial de crecimiento.

El antiguo cuartel de la Guardia Civil ha sido rehabilitado para convertirse en un moderno establecimiento hostelero al servicio de vecinos y visitantes. Situado en pleno Alto Mijares, se encuentra en una zona que cada año atrae a más personas interesadas en el turismo de naturaleza, el senderismo, la gastronomía y la cultura.

Cada vez más viajeros buscan experiencias auténticas, alejadas de aglomeraciones, y los pequeños municipios ofrecen tranquilidad, paisaje, cercanía y calidad de vida.

Además, en un pueblo, un negocio hostelero es mucho más que una empresa. Es un servicio esencial, un punto de encuentro y un motor económico que crea empleo, ayuda a fijar población y genera actividad.

Argelita ya ha hecho su parte recuperando un edificio emblemático y poniéndolo al servicio del desarrollo local. Ahora buscamos a alguien que quiera sumarse a este proyecto. Porque el futuro del medio rural no se construye desde la nostalgia, sino desde las oportunidades.

Alcalde de Argelita