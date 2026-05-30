El luto anticipado del mundo

Hablando esta semana por teléfono con Carolina Sarmiento, me citaba un libro que leyó no hace mucho y le impactó profundamente. Se trata de La nube púrpura, de M. P. Shiel. En ella, me decía, el protagonista termina renegando por completo de lo que el ser humano está haciendo con el planeta. Nada nuevo bajo el sol, eso está claro. Todo ha sido dicho o pensado ya, aunque con ligeros matices que nos distancian en el tiempo. Al pensar sobre la obra de Shiel y sobre la de la propia Sarmiento, uno no puede evitar convocar a esos fantasmas del apocalipsis y proclamar que sí, que el fin del mundo ya está aquí y que hemos sido nosotros los culpables de nuestra propia caída.

Existe ahí una cuestión que me inquieta, que me produce verdadera zozobra: ¿queda esperanza? Me lo pregunto también cuando veo que una parte importante de la ficción, ya sea literaria o cinematográfica, parece empeñada en narrar ese cataclismo, en describir nuestra ruina inevitable. No soy el único que piensa así. De hecho, mientras leía la última novela de la mexicana Valeria Luiselli, Principio, medio, fin (Feltrinelli Editores), me encontré con la idea de la narradora de querer escribir sobre esa sensación de pérdida, «de luto anticipado que a veces nos genera el mundo».

No es fácil imaginar que todo está abocado al derrumbe, al menos para nosotros, los humanos. Sin embargo, quizá el problema también radique en nuestra incapacidad para aceptar que no somos eternos, ni imprescindibles, ni siquiera demasiado importantes dentro del engranaje del planeta. Tal vez por eso necesitamos convertir el desastre en relato, encontrarle una épica a nuestra desaparición y poner música solemne a la decadencia. Pero incluso en medio de esa mirada sombría hay algo que se resiste a morir. Seguimos escribiendo libros, haciendo películas, enamorándonos, plantando árboles o llamando a un amigo para hablar de literatura. Y quizá ahí, precisamente ahí, resida la única esperanza posible: en continuar creando sentido mientras todo parece desmoronarse alrededor.

Porque al final lo inquietante no es imaginar el fin del mundo, sino vivir convencidos de que ya no merece la pena salvar nada. Y mientras exista alguien capaz de conmoverse ante una novela, una canción o un paisaje, quizá el apocalipsis tenga que esperar más.