El Serradal es azul

Las playas de Castellón serán este verano más azules que nunca. Y lo harán porque este año hemos logrado recuperar la bandera azul de la playa del Serradal. Una distinción que perdió el anterior gobierno municipal en 2020 y que, como nos comprometimos en la campaña electoral, el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir se ha preocupado y ocupado de recuperar. Ayer mismo, junto con la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco; el director territorial de Turismo, Vicente Navarro; y el presidente de Adepla, Enrico Grossi, tuve el honor de izarla y, de este modo, ratificar lo que ya sabíamos, que nuestra playa del Serradal nunca hubiera tenido que quedarse sin ella.

Como les decía, para nosotros era un compromiso fundamental devolver la bandera azul al Serradal y nos enorgullece haberlo logrado por tres motivos fundamentales. El primero es que esta es la mejor recompensa al excelente trabajo realizado desde las concejalías de Turismo e Infraestructuras. Además, este distintivo sirve para poner en valor uno de los rincones más emblemáticos del litoral. Una playa de 1.700 metros de arena fina y dorada que cuenta con características únicas, como su cordón dunar protegido, que le aporta un carácter más salvaje. Las dunas también le otorgan un importante valor ambiental, ya que sirven como zona de nidificación para el chorlitejo patinegro, una especie protegida característica de los hábitats litorales. En definitiva, un lugar extraordinario y con personalidad propia.

Y, en tercer lugar, con su consecución, nuestra ciudad cuenta ya con Bandera Azul en sus tres arenales: el Pinar, el Gurugú y el Serradal, lo que certifica la excelencia de nuestras aguas y de todos nuestros servicios y, por lo tanto, refuerza más que nunca nuestra apuesta por un turismo de calidad.

Dentro de la misma, desde la pasada Semana Santa, en Ferrandis Salvador hemos incorporado 40 bancos, jardineras, toldos, zonas de sombra, cargadores solares y pavimento cerámico con diseño castellonense en hasta seis plazas del renovado paseo marítimo. A ello se suma la instalación de 26 nuevas duchas en forma de tabla de surf en las playas del Gurugú y Serradal y la instalación de siete torres de socorrismo que recuerdan a las que se pueden encontrar en las playas de Miami y que nos retrotraen a la mítica serie de Los vigilantes de la playa que, seguramente, muchos de ustedes recordarán.

Nos gusta pensar en grande y nuestros 4,5 kilómetros de playas de arena dorada y agua cristalina nada tienen que envidiar a las de Florida así que ¿por qué no darles un plus de calidad con unas prestaciones modernas y con personalidad propia? Y es que, como dice nuestra nueva imagen turística, venir a Castellón es vivir lo auténtico y, para auténticos, nuestros amplios arenales, alejados de la masificación y donde la tranquilidad es protagonista. Playas para vivirlas en familia, para relajarse leyendo un libro o disfrutando de los chiringuitos, donde no faltan la música en directo y los arrocitos de Castellón, o donde vivir eventos de primer nivel como el Festival del Viento con el que anticipamos el inicio del verano.

Precisamente los días 6 y 7 de junio, las playas del Pinar y el Gurugú reunirán a 140 pilotos llegados de 22 países que llenarán el cielo con más de 800 cometas gigantes de originales diseños y llamativos colores. Todo un espectáculo que cada año atrae a miles de personas, en 2025 fueron más de 50.000 los asistentes, y que en su tercera edición incluye novedades como espectáculos de cometas iluminadas en horario nocturno o un mercadillo en la zona del aeródromo que contará con la participación de los comercios del Grau con el objetivo de amplificar el importante impacto económico de la exitosa cita.

Como evento familiar que es, durante la jornada habrá actividades para los más pequeños de la casa y tampoco faltarán las ya tradicionales subidas en globo o las propuestas de los chiringuitos. En total, serán más de 150 propuestas las que llenarán la oferta lúdica, de ocio y deportiva del festival.

Creemos que el Festival del Viento es una herramienta clave para posicionar Castellón en el mapa, porque no queremos ser solamente una escala para toda esa gente que nos visita año tras año. Y con este objetivo vamos de la mano de la colaboración público-privada, en este caso con Adepla y sus socios, entre los que se encuentra también el Aeroclub de Castellón.

Castellón no puede empezar mejor el verano: La bandera azul ya luce de nuevo en el Serradal; el paseo Ferrandis Salvador estrena mobiliario y zonas de sombra; incorporamos unas llamativas duchas y unas estilosas casetas de socorrismo en las playas; y la tercera edición del Festival del Viento se convierte en la más internacional, con más participantes e importantes novedades. Y todo ello, fruto del trabajo diario de este equipo de gobierno junto con los técnicos municipales por hacer de la capital el Castellón de todos. Seguimos.

Alcaldesa de Castellón