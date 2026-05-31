Con gratitud acogeremos en unos días al Santo Padre, León XIV, en su visita apostólica a España. Será un acontecimiento histórico y una ocasión de gracia para la renovación espiritual de los católicos y de nuestras comunidades, y también para la renovación espiritual y moral de toda la sociedad.

Es una llamada a abrirse a la confianza en Dios y reconocer su presencia salvadora en medio de la historia

Nuestro tiempo está marcado por la secularización, la indiferencia religiosa y el alejamiento de muchos católicos de la fe y vida cristiana. Por otra parte, ofrece grandes avances, pero también provoca incertidumbres y cansancios, divisiones y exclusiones. Con frecuencia, nuestra mirada queda atrapada en las preocupaciones diarias. En este contexto, el lema de la visita, Alzad la mirada, nos interpela con fuerza. Es una llamada a levantar la mirada a Dios, a mirar más allá de las dificultades para abrirse a la confianza en Dios y reconocer su presencia salvadora en medio de la historia.

Como sucesor de San Pedro, el papa viene a confirmarnos en la fe a los hermanos, a anunciar el Evangelio y a sostener a las comunidades cristianas en medio de los desafíos actuales. La visita debería suscitar en los católicos un deseo de conversión real a Cristo, de renovación interior y de mayor fidelidad a Cristo y al Evangelio. Esto no significa refugiarse en una espiritualidad desencarnada. Muy al contrario: Cristo nos enseña que no podemos elevar los ojos al cielo e ignorar el sufrimiento del prójimo.

Cristo nos enseña que no podemos elevar los ojos al cielo e ignorar el sufrimiento del prójimo

Alzad la mirada nos recuerda también la necesidad de recuperar la dimensión trascendente en la vida personal y social. Vivimos en una sociedad rica en posibilidades, pero empobrecida humana y espiritualmente. En muchos hombres y mujeres existe hambre de sentido, necesidad de verdad, deseo de una esperanza que no defraude. La fe cristiana no es una reliquia del pasado, sino una propuesta viva que responde a las preguntas más profundas del corazón humano.

Alzad la mirada interpela especialmente a los jóvenes. El papa les recordará que están llamados a grandes ideales, que cada persona tiene una vocación y una misión, y que Cristo sigue ofreciendo caminos de entrega y plenitud.

*Casimiro López-Llorente es obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón