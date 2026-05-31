Opinión | LA VENTANA DE LA UJI
Quan la ceràmica mira a l’espai
La indústria ceràmica i el sector aeroespacial semblen universos distints. Una, arrelada en segles de tradició artesanal i en dècades d’excel·lència industrial; l’altre, territori d’enginyers, físics i agències espacials. Però en eixa convergència entre els dos mons resideix una de les oportunitats més singulars que té Castelló en aquest moment.
El clúster ceràmic de la província ha construït durant dècades un coneixement extraordinari: com treballar amb materials a temperatures extremes, com controlar amb precisió processos de sinterització, com fabricar peces amb propietats específiques de resistència i lleugeresa...
Aquest saber acumulat, que ací percebem com una realitat quotidiana perquè forma part de la nostra identitat industrial, és exactament el que la indústria aeroespacial necessita i requereix. Els motors de propulsió aeroespacial requereixen materials capaços de suportar temperatures on els metalls convencionals es fonen, i que al mateix temps siguen prou lleugers per a no penalitzar el consum de combustible. Això és ceràmica avançada. I Castelló té la base científica i industrial per a desenvolupar-la.
No és només una intuïció. L’Institut de Tecnologia Ceràmica (l’ITC, ubicat en la mateixa Universitat Jaume I) fa anys que investiga precisament en aquesta direcció: ceràmiques avançades per a aplicacions d’alta temperatura, materials compostos de matriu ceràmica per a entorns de propulsió extrema... La capacitat investigadora existeix. El know-how industrial existeix. El que cal és que els dos mons es troben de forma estructurada amb els actors del sector aeroespacial que avui estan buscant aquestes solucions.
I ací apareix una dada reveladora. L’Aeroport de Castelló té una zona d’activitats complementàries de 208 hectàrees orientada específicament a empreses aeronàutiques. Més encara: l’any passat es va posar en marxa en aquest mateix emplaçament l’ESA BIC Castelló (incubadora de l’Agència Espacial Europea), que en la seua primera convocatòria ja va seleccionar quatre startups que han multiplicat per sis la seua captació d’inversió.
Tenim, en definitiva, empreses emergents del sector espacial a pocs quilòmetres d’una indústria ceràmica amb dècades d’experiència en materials avançats. I, no obstant això, no hi ha encara cap fabricant regional de ceràmica avançada que cobrisca sistemàticament la demanda aeroespacial. És un buit enorme, amb una oportunitat real al davant.
Identificar aquest tipus de convergències és precisament el que permet Innotransfer, un programa d’innovació oberta de la Xarxa de Parcs Científics de la Comunitat Valenciana, amb el suport de l’Agència Valenciana de la Innovació, que reuneix en la mateixa sala a qui té el coneixement i a qui té la necessitat. El 28 de maig es va celebrar en Espaitec, el Parc Científic i Tecnològic de l’UJI, una jornada per a explorar el potencial aeroespacial del territori.
La reflexió de fons va més enllà de l’esdeveniment. En els últims anys hem assistit al naixement d’una nova economia espacial que ha democratitzat radicalment l’accés al sector: la miniaturització de satèl·lits, la proliferació de constel·lacions en òrbita baixa, l’abaratiment del llançament i l’expansió de les aplicacions han creat un ecosistema d’oportunitats que ja no està reservat a grans potències o corporacions multinacionals. Les empreses mitjanes, les pimes tecnològiques, els centres d’investigació especialitzats: tots tenen un lloc en aquesta cadena de valor si saben reconèixer-ho i posicionar-s’hi.
Castelló, en aquest mapa, té actius que no són menors. Una universitat amb grups d’investigació competitius en materials, tecnologies digitals i sistemes intel·ligents. Un parc científic amb més de 50 empreses innovadores i una vocació explícita de connectar coneixement i teixit productiu. Un mapa tecnològic que identifica més de 220 companyies innovadores en la província. I una indústria ceràmica amb àmplia experiència que, si decideix mirar cap amunt —literalment—, pot trobar en l’espai un mercat d’alt valor on el seu saber fer acumulat durant dècades resulta estratègic.
Passaríem, en definitiva, de fabricar el millor sòl del món a contribuir a fabricar els materials que protegeixen coets. No és un mal salt. I Espaitec vol ser el pont que ho faça possible connectant la Universitat i l’entorn empresarial.
*Marisa Flor és directora d’Innovació i Emprenedoria i Juan A. Bertolín és director d’Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de l’UJI
