40 años de bandera azul en Alcossebre

Únicamente siete municipios de todo el territorio nacional han conseguido el distintivo de bandera azul desde que se creó, en 1987. Uno de estos municipios –el único de la provincia de Castellón- es Alcalà de Xivert-Alcossebre y, por eso, hemos recibido un homenaje, por parte de la Fundación ADEAC –entidad que introdujo las banderas azules en España – y se nos ha entregado una nueva bandera que ondeará en la playa del Carregador. Esto demuestra que la apuesta por la sostenibilidad no es una moda pasajera para nuestro Ayuntamiento, es una manera de hacer las cosas.

Como Ayuntamiento, el compromiso que se adquirió en 1986 se mantiene intacto: la playa del Carregador sigue siendo un referente en calidad de las aguas, servicios, seguridad y salud. A lo largo de los años, se han seguido implantando mejoras como el impecable servicio de baño adaptado para que cualquier persona pueda disfrutar de la playa. Como vecino puedo decir que, el Carregador no es solo una playa o un reclamo turístico. Es el escenario de nuestra infancia y juventud, forma parte de nuestro patrimonio como pueblo, ha sido escenario de fiestas y actos sociales y no se entiende Alcossebre sin el mar o, como decimos nosotros, sin la mar.

Además, estamos de enhorabuena, no solo por el reconocimiento de los 40 años de bandera del Carregador. Este año hemos vuelto a revalidar las cuatro banderas azules para nuestras playas y sendero y el puerto deportivo Las Fuentes también ha recuperado el distintivo. Una prueba de que el litoral de Alcossebre es una apuesta segura en calidad y servicios.

*Francisco Juan Mars es alcalde de Alcalà-Alcossebre