Compatriotas

Para la inmensa mayoría de los trabajadores hay cosas que les quedan muy lejos: la vivienda, los problemas laborales, llegar a fin de mes, además de los típicos problemas del día a día. Y es que la vida se pone muy complicada, sobre todo cuando enchufas la televisión y ves cómo nos inundan de malas noticias.

La actualidad política es el centro de atención de todos los canales de televisión, que nos muestran las miserias de la política y los políticos culpándose todos entre ellos (el «y tú más» está hace muchos años instaurado), con lo que se pierde un valioso tiempo sin solucionar los problemas de la clase trabajadora. Mientras tanto, la mayoría de la ciudadanía no está interesados por la política y sí lo están, ya no saben qué hacer ni a quién oír, porque depende de quién hable suena diferente.

La mayoría de la ciudadanía no está interesados por la política, ya no saben qué hacer ni a quién oír

Recuerdo cuando en Cataluña declararon la independencia, todos los medios hablaban de un tema fundamental, que en las familias iba a ser muy difícil hablar de política porque había tensión por el tema de la independencia, y no les faltaba razón: esas fiestas navideñas, en muchas mesas había tensión.

Pero en el contexto actual y en toda España nadie dice nada de lo que puede pasar ahora, ¿o es que esto solo le puede pasar a los catalanes porque son especiales? Las personas, al margen de qué sitio sea uno u otro, solemos manejarnos con unos patrones muy parecidos y, ahora mismo, la polarización es tan grande que empieza a dar vértigo. Está muy bien destapar tramas y querer ser todos honrados, pero la verdad absoluta es que es imposible y los hechos lo están demostrando en todos los bandos.

Los políticos deben ser adversarios y los ciudadanos no debemos confundirnos ante lo que esta pasando

Cuando se pierde el respeto entre las personas, y más si son nuestra clase política, no nos damos cuenta pero estamos mostrando a los ciudadanía de nuestro país que el respeto no vale nada. Triste ejemplo de nuestros mandatarios. No vale todo en la vida y, menos aún, cuando entre todos se pueden hacer y arreglar muchos problemas en vez de generarlos. Pero está claro que los humanos tenemos muchos virus sin curar. La soberbia, la avaricia y la ira van cogidos de la mano. Los compatriotas no son enemigos, los políticos deben ser adversarios y los ciudadanos no debemos confundirnos ante lo que esta pasando.

*Vicente Chiva Gallén es secretario general UGT-PV Comarques de Castelló