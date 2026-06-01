Onda: referente en innovación

Onda transformará su espacio público en un laboratorio urbano de innovación gracias a la obtención de una subvención del programa estatal Ciudad Laboratorio 2026 de la Red Innpulso. Se trata de un programa de ayudas diseñado para convertir a los municipios en entornos de experimentación urbana y permite a las ciudades probar soluciones innovadoras y tecnológicas para mejorar los servicios públicos y el tejido empresarial local.

La propuesta de Onda, denominada Onda Circular City Lab: Micro infraestructura Urbana Cerámica Circular (MUCC), ha sido seleccionada entre 38 candidaturas presentadas por municipios de toda España, los que consolida su posicionamiento como referente nacional en innovación urbana vinculada a la industria cerámica.

Esta subvención nos permitirá desarrollar un proyecto piloto con el objetivo de mejorar el confort climático en las calles y espacios públicos

Onda está a la vanguardia en innovación y esta subvención nos permitirá desarrollar un proyecto piloto en el municipio para diseñar, instalar y evaluar soluciones urbanas sostenibles elaboradas con materiales cerámicos reciclados, con el objetivo de mejorar el confort climático en las calles y espacios públicos.

Se ha reconocido nuestra capacidad para liderar proyectos innovadores que convierten la ciudad en un espacio de experimentación útil para mejorar la vida de las personas y generar nuevas oportunidades para nuestro tejido empresarial. El proyecto ganador impulsará un modelo de innovación abierta en el que van a poder participar empresas, emprendedores, entidades tecnológicas y agentes especializados vinculados al sector cerámico y de materiales.

Seleccionaremos una propuesta que será instalada y validada en un entorno urbano de alta afluencia

Con un reto abierto, seleccionaremos una propuesta que será instalada y validada en un entorno urbano de alta afluencia para poder comprobar su comportamiento en condiciones reales. Hablamos de soluciones como refugios climáticos, zonas de sombra, mobiliario urbano bioclimático, jardineras técnicas o pavimentos cerámicos capaces de reducir las elevadas temperaturas. Y todo ello con una premisa irrenunciable, la utilización de materiales reciclados o subproductos cerámicos bajo criterios de economía circular.

El proyecto contará con la colaboración de entidades especializadas como el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), universidades y agentes del ecosistema innovador, reforzando así esa cooperación tan necesaria entre lo público y lo privado y, además, incorporará un sistema de medición de indicadores técnicos, ambientales y sociales que permita evaluar su impacto e implantación futura, y un toolkit metodológico para facilitar que el modelo pueda replicarse en otros municipios.

*Carmina Ballester es alcaldesa de Onda