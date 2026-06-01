La realidad no cabe en un titular

Mientras algunos solo tratan de hacer ruido, hay una realidad que no cabe en los titulares. Hablar con la ciudadanía, escuchar a las asociaciones y colectivos que forman nuestra ciudad, nunca es un titular. Ni todo el trabajo que se realiza para solucionar problemas de los que la mayoría de gente no llega a tener nunca ni constancia. La búsqueda de ayudas y subvenciones para mejorar la Vall d’Uixó y lo que supone preparar proyectos para conseguirlas requiere de mucho más esfuerzo del que se acaba viendo, que es la noticia de la consecución o de la ejecución.

No todo es tan sencillo como parece. Un vecino o vecina solo ve una obra acabada o, en pocos casos, una obra parada o que se retrasa unos meses. Pero no ve todas las reuniones que hay detrás de cada proyecto, las negociaciones, la búsqueda de financiación, las discusiones técnicas, las exigencias a otras administraciones… Toda esa parte trasera de la gestión municipal que no ocupa ningún titular, pero sí que ocupa la gran parte de nuestro tiempo.

Las administraciones somos lentas, mucho más de lo que nos gustaría

Las administraciones somos lentas. Mucho más de lo que nos gustaría. Pero se rigen por unos procedimientos técnicos que garantizan que se actúa de acuerdo a la ley. Esto muchas veces desespera a la gente. A mí también me desespera, pero entiendo que es necesario y que hemos llegado a esta situación porque anteriormente no se han hecho bien las cosas. Es honesto decirlo, porque a nadie le gusta ni entiende la burocracia. Esto lo aprovechan aquellos que van de salvadores o de héroes, practicando un populismo que promete soluciones fáciles a problemas complejos.

Pero la gente necesita políticos que trabajen, desde la constancia, la empatía, la proximidad y la gestión seria y responsable. El show y la bronca la dejo para otros. Para los mismos que disfrutan cuando una obra se complica. Para los que prefieren que a la Vall le vaya mal porque así creen se desgasta el gobierno. Para los que en once años no es que no hayan planteado un proyecto de ciudad, sino que tampoco han presentado ni una propuesta en positivo. Son los que están esperando que fracasemos, porque esa será su única oportunidad para intentar gobernar y volver al pasado. Un pasado que la Vall ya no quiere.

Al final, se gobierna para tomar decisiones, unas pueden gustar más y otras menos, por eso siempre es más fácil criticar que gestionar

Al final, se gobierna para tomar decisiones. Unas pueden gustar más y otras menos. Unas son más rápidas y otras son desesperadamente lentas. Pero todas tienen en común que comportan una responsabilidad. Por eso siempre es más fácil criticar que gestionar. Y aún más fácil es hacer una publicación retorcida en las redes sociales que redactar un proyecto, conseguir la financiación, licitar una obra o defender los intereses de la Vall ante otras administraciones.

Si hoy la Vall d’Uixó vive una de las mayores transformaciones de su historia no es por casualidad. Detrás del nuevo parque acuático, de la Fàbrica de la Llum, del nuevo CEIP Rosario Pérez, de la regeneración urbana de la Colonia San Antonio, del Camí de l’Aigua o del segundo pabellón polideportivo hay años de trabajo, de reuniones, de gestiones y de perseverancia. Y, sobre todo, hay un proyecto y un modelo de ciudad claro. Es lo que hace que todo ese trabajo previo tenga sentido y que finalmente llegue a ser una realidad.

Hace once años decidí que ya era suficiente, que no podíamos seguir viviendo en la resignación y la desidia

Hay quien prefería no hacer nada por no molestar, por no fallar, por no enfadar a nadie… Y esa parálisis hizo que nuestra ciudad se quedara atrás. Hace once años decidí que ya era suficiente, que no podíamos seguir viviendo en la resignación y la desidia. Por eso, cuando esos mismos solo buscan el titular fácil o la polémica del día, yo sigo haciendo lo que he hecho siempre. Trabajar. Con dificultades a veces, porque estar al frente de un ayuntamiento no es fácil. Pero con la convicción clara de que la Vall merece un gobierno que dedique más tiempo a solucionar problemas que a crearlos y comentarlos.

Yo no compito en ver quién hace más ruido. Me gusta competir por ver quién consigue más resultados. Y eso exige paciencia, trabajo y, sobre todo, pensar en el largo plazo cuando otros solo piensan en el próximo titular o vídeo. Exige tomar decisiones difíciles cuando otros prefieren quedarse en la comodidad de la crítica permanente. Para mí la política no es ningún espectáculo, sino la herramienta más potente para mejorar la vida de la gente. Y para dejar una ciudad muchísimo mejor de la que encontramos en 2015.

Por eso a mí no me preocupa el ruido, me preocupa el futuro

Por eso a mí no me preocupa el ruido. Me preocupa el futuro. Porque no se puede tirar por la borda todo lo que hemos conseguido en estos años: poner un marcha un proyecto de ciudad claro y que todavía tiene recorrido. Porque la Vall está viviendo su mejor momento; y todavía queda mucho por seguir haciendo y por seguir avanzando. Dentro de 30 años esto será lo que quede y no las polémicas, los gritos o los likes. Lo que quedará es una ciudad mejor y más moderna.

*Tania Baños es alcaldesa de la Vall d'Uixó