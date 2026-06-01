Zapatero imputado

Blanqueo de capitales, tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y apropiación indebida. Pueden ser 19 años de prisión, delitos que, presuntamente, ha cometido Zapatero. Junto con su discípulo Sánchez, son lo peor de la historia de España. Llego tras los atentados del 11M. Su gobierno dejo cinco millones de parados, la mitad de las reservas de oro y el país arruinado. Abrió el guerracivilismo que estaba superado, blanqueó a los terroristas y se puso al servicio de dictaduras varias. Ha aprendido de economía, la suya es boyante.

Su gobierno dejo cinco millones de parados, la mitad de las reservas de oro y el país arruinado

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, tras rigurosa investigación, considera a Zapatero «el presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de trafico de influencias cuya finalidad es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias publicas en favor de terceros». Tenemos el primer expresidente imputado.

Junto con su discípulo Sánchez, son lo peor de la historia de España

Hay muchas cosas sucias: ser el decisor en la venta de petróleo en Venezuela. También la venta de oro o de relojes de lujo. Tratos en islas Vírgenes, Panamá o Dubái. Malversación de fondos públicos de programas CLAP, la comida de los pobres, qué miserable. Muchos colaboradores por el mundo, algunos detenidos, así los de la operación Plus Ultra, inexplicable beneficiaria de 53 millones de rescate. Y otros que caerán. Las hijas, según la investigación policial, tenían What the Fav SL, era un vehículo para falsear facturas, distribuir fondos y dar cobertura legal a las operaciones de la trama. Todo repugnante y asqueroso.

*Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho