Benicàssim es vivirlo cada día

Cuando una legislatura entra en su último año, es momento de detenerse un instante para mirar atrás, pero no desde la complacencia, sino para plantearse si Benicàssim está hoy mejor preparado para afrontar los retos del futuro, para cuidar la calidad de vida de sus vecinos y para seguir avanzando sin perder la esencia que lo hace único.

Y la respuesta es clara, no porque lo afirme quien les escribe, sino porque la realidad es que cada día son más las personas que eligen Benicàssim para vivir, emprender, invertir o desarrollar aquí su proyecto vital.

Benicàssim ha vivido en estos últimos años una transformación y consolidación que hoy se percibe en la ciudad y también en la forma en que afrontamos nuestro futuro, porque no hablamos únicamente de obras, servicios o nuevas infraestructuras, sino de un proyecto de ciudad que se ha ido construyendo con estabilidad institucional, con planificación y desde la confianza.

Por eso, en un momento en el que Benicàssim ha crecido superando los 20.000 habitantes, el reto no puede medirse únicamente en cifras, ni limitarse a constatar que somos más vecinos, tenemos más actividad, o que recibimos a más visitantes, sino que debe centrarse en gestionar ese crecimiento con responsabilidad, porque crecer, por sí solo, no basta si no somos capaces de hacerlo bien, reforzando los servicios públicos, mejorando las infraestructuras, y preservando aquello que hace de Benicàssim un lugar cómodo, seguro, amable y cercano. Y esa forma de entender el crecimiento es también la que da sentido a un presupuesto municipal que este año alcanza los 38 millones de euros, pensado para avanzar en nuevas inversiones y seguir cuidando la calidad de vida de quienes viven Benicàssim cada día.

Sin embargo, una ciudad no se define únicamente por sus inversiones, o sus cifras, sino también por la forma en que acompaña a las personas en cada etapa de su vida. Y con esta idea afrontamos algunos de los proyectos más significativos de esta legislatura como la puesta en marcha del CEAM y Centro de Día, que representa para los benicenses mucho más que una nueva infraestructura, es un espacio que apuesta por la autonomía, el bienestar y el acompañamiento de nuestros mayores y de sus familias.

Del mismo modo, les escoletes, pioneras en nuestra Comunitat en su gratuidad de 0 a 3 años, responden a esa misma forma de entender esa política municipal útil para las familias, y son una herramienta fundamental para facilitar la conciliación y dar respuesta a las necesidades de muchas madres y padres.

También hemos seguido cuidando aquello que hace de Benicàssim un lugar especial, manteniendo viva la ciudad durante todo el año con una agenda cultural, turística y deportiva que dinamiza, refuerza nuestra identidad mediterránea y nos permite seguir avanzando sin perder esa cercanía que forma parte de nuestra manera de ser.

Y es que Benicàssim se entiende mejor cuando se pasea por sus calles, se disfruta de sus playas o se comparte esa forma de vivir profundamente ligada a nuestro entorno, por ello nuestro compromiso con la sostenibilidad ha ido consolidándose en nuestra manera de planificar, invertir y gestionar la ciudad, entendiendo que proteger nuestras playas, preservar los espacios naturales, mejorar la gestión de residuos o adaptar el espacio urbano a criterios de sostenibilidad, forma parte de una misma responsabilidad, la de cuidar Benicàssim hoy y prepararlo mejor para los nuevos retos ambientales.

Porque actuar sobre la red de pluviales y sobre otros servicios esenciales no es solo mejorar, es anticiparnos, reforzar su funcionamiento y cuidar también aquello que muchas veces no se ve, pero que resulta imprescindible para que Benicàssim responda, funcione mejor y siga preservando la calidad de vida que queremos para nuestros vecinos.

Del mismo modo, la responsabilidad también nos lleva a defender las necesidades de Benicàssim ante otras administraciones y lo hacemos desde la lealtad institucional, pero también desde la firmeza de seguir reclamando actuaciones tan necesarias como la mejora de los accesos por la N-340; las pantallas acústicas de la AP-7 o una nueva depuradora, porque gobernar también significa trabajar por aquello que condiciona el futuro de la ciudad y que no depende solo de la gestión municipal.

Queda trabajo por hacer, siempre habrá proyectos que impulsar, servicios que mejorar y nuevos retos que afrontar. Porque las ciudades, como las personas, están siempre construyéndose. Pero Benicàssim llega a este último año de legislatura con una dirección clara y con la ilusión de seguir construyendo un municipio donde la calidad de vida, la cercanía y las oportunidades, sigan marcando el camino iniciado.

Porque al final para Benicàssim queremos eso, una ciudad dónde merece la pena vivir y vivirla cada día.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora