Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
Instrumentalització
En l’àmbit polític i institucional, passa quan el discurs governamental o polític utilitzen causes menors, per manipular l’opinió pública o exercir el poder. Els partits polítics, sobretot els de dreta o extrema dreta, sistemàticament, s’oposen a qualsevol legislació, escrit, llibre, manifestació cultural, creada per a protegir, ensenyar o informar a minories, d’accions i manifestacions d’odi, discriminació, racisme o xenofòbia. Quan poden, legislen contra els drets fonamentals o eliminen els organismes creats per al control de la corrupció.
Tan prompte poden instrumentalitzen les normes legals en benefici mediàtic seu al preu que siga. Fa uns dies, va fer-se un judici contra un humorista per què, en un programa, va dir que «El feixisme i el nazisme, es combaten amb un cop de puny a la boca». Una metàfora per a donar a entendre la necessitat de prendre mesures contra la propagació de les idees favorables a la violència. Vox, atribuint-se la representació i la defensa ideològica del feixisme i del nazisme, va presentar una demanda contra l’humorista per manifestacions d’odi. Un exemple greu de l’ús d’institucions, per assolir objectius ocults o consolidar el seu poder, desvirtuant el propòsit de la institució. El seu advocat, en un clar intent de manipulació, va afirmar en el judici, que les paraules tenien la intenció de criminalitzar els votants de Vox i eren una incitació, a la violència contra ells.
Amb aquesta acció ells mateixos estan definint la ideologia dels seus votants i la seua l’essència. Que no diguen després que els amotinen. Les ideologies que defensen el nazisme i el feixisme, haurien de ser prohibides i expulsades de l’espai democràtic de totes les nacions. El procés judicial, en un principi es va desestimar, i posteriorment l’audiència de Barcelona, va obligar a continuar-lo, un despropòsit al qual la judicatura i una veritable justícia no hauria d’haver-se prestat. Mai hauria d’haver-hi arribat als tribunals, el fet d’haver arribat, és una demostració de la instrumentalització d’una institució en la persona del jutge, utilitzada com un mitjà per aconseguir finalitats (que no són les seues). Això en democràcia és inacceptable. Veurem que diu la sentència.
