La justicia es la clave de bóveda del sistema constitucional. Una justicia ciega y neutral. La boca de la ley. Una justicia del pueblo y para el pueblo. Sin contaminación. Sin influencias espurias. Ni del Ejecutivo ni de los medios de comunicación ni de la oposición política. Lo contrario a «controlaremos la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás».

Hoy vemos a jueces paseando como Pedro por su casa por Moncloa y Ferraz y con causas abiertas contra la esposa y el hermano del presidente, contra el expresidente Zapatero y con el FGE condenado. Por el contrario, Rajoy, Cospedal, la pareja de Ayuso (etc.) son exquisita y cálidamente tratados en sede judicial.

Zaplana, tras su condena, disfruta, desde hace siete años, de su libertad obtenida poru agónico estado terminal pendiente de un eterno pronunciamiento del Tribunal Supremo. Mazón (ya es evidente) nunca se sentará en el banquillo. Y Pérez Llorca desmantela el personal de apoyo a la jueza de Catarroja para que la causa de la dana discurra con celeridad insuficiente para provocar impunidad o, cuanto menos, dilaciones que rebajen futuras condenas.

Soy constitucionalista de profesión, no de boquilla, y estoy obligado a creer en las instituciones de mi país y a pregonar la pulcritud del orden constitucional y del Estado de Derecho. Pero hoy es difícil desconocer el sentir contrario de lo que piensan la mayoría de los españoles sobre las enormes lagunas y sombras que se ciernen sobre nuestro Estado de derecho. ¿Son los jueces independientes e imparciales en España? La gran mayoría sin duda. Ahí lo dejo…

Diputado en el Congreso por el PSPV-PSOE