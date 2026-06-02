Miles de buitres extienden sus alas

Pasear por el Parque Ribalta sin Pancho es difícil. Me acompaña su recuerdo, su revuelo en los otoños de hojas caídas, su agilidad y movimientos frenéticos en los días de frío, su cansancio frente al calor, y sus revolcones en la tierra, en la hierba, sintiendo la máxima felicidad. En esta madrugada el parque está solitario, con un silencio que solo interrumpe el despertar de los pajarillos. Los primeros rayos del sol se cuelan entre las ramas frondosas de los árboles, iluminando matorrales y comenzando a llenar de calor cada rincón. La belleza del Ribalta salta de espanto con la suciedad y el abandono, el primer parque de Castelló no puede sufrir tanta desidia.

Mi vecina Carmen, que también es usuaria del parque, coincide conmigo en la dejadez municipal ante una espléndida zona verde. El pasado domingo comimos, como otros muchos domingos, en su casa. Ella cocina como una diosa y me regaló una estupenda paella y una ensalada de tomate, aguacate y cebolla. Comimos como dos reinas, después brindamos con dos copitas de espirituoso, con absenta Segarra, de Xert. Y brindamos maldiciendo a quienes destruyen la confianza de la sociedad, quienes siembran desasosiego, a esa derecha y su ultraderecha que enredan, confrontan, excluyen e imponen su criterio. Brindamos por la dignidad de las y los profesores, apoyando la huelga y sus reivindicaciones, maldiciendo y reprochando la actitud de la consellera y del Consell, además de denunciar la brutal agresión policial a una profesora. Este pequeño país mediterráneo transita a la deriva, bajo el ignominioso mandato de un PP que es lo mismo que Vox. Juntos siembran un negro futuro, son como miles de buitres cayendo sobre nuestras sombras, callados, y van extendiendo sus alas.

Periodista