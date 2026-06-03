Soy «casualidanoico». Que es lo contrario a los «conspiranoicos» que creen que en España se está fraguando un golpe de estado a fuego lento entre pseudo-medios de comunicación, medios de comunicación aparentemente serios y jueces imparciales. Todos animados por aquello que dijo Aznar en noviembre de 2023, de que «el que pueda hacer algo, que lo haga». Porque las casualidades existen mucho más de lo que tú te crees. Que en tu teléfono móvil aparezca publicidad o noticias relacionadas con lo que estabas hablando en voz alta, es una casualidad. Que te vayas de viaje al Japón y allí te encuentres a la vecina del quinto piso de tu comunidad, es una casualidad.

Que el juicio a Koldo y Ábalos inicie su periplo judicial el 2024; el juicio a la mujer de Pedro Sánchez arranque en 2024; o en el caso del hermano del presidente, que empiece en 2024, sólo puede ser fruto de una casualidad. Que todos estos juicios se tramiten y se televisen justo en el momento que se enjuicia el caso Kitchen, esa operación de Estado organizada desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de un tal M. Rajoy para obtener documentación comprometedora que pudiera tener el extesorero del PP, Bárcenas, relacionada con la financiación irregular del partido, y que se inició en 2018 (6 años antes que las otras) no puede ser más que una casualidad.

La casualidad es una cachonda. Utiliza el azar para producir situaciones que nos hacen creer cosas que no lo son. ¿A qué mente retorcida se le podría ocurrir que estamos en un golpe de estado? A nadie… claro.

Urbanista