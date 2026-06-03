Recuperar España

El ejercicio político debería ser sinónimo de servicio ciudadano. Así lo entendimos quienes un día decidimos dar un paso animados por nuestros vecinos. Empujados por un deber público que nos llenó de energía y de empeño para resolver problemas, escuchar soluciones y trabajar en equipo en la búsqueda del bienestar merecido.

Ese camino lo inicié en mi municipio y lo sigo ejerciendo en mi provincia. La búsqueda del bien común que nos guía en la vida y que es el propósito que acompaña nuestras políticas. Las que tienen en el ciudadano su principio y su fin. Las que tienen por único medio la escucha, la participación y el consenso.

Una provincia más receptiva, más sensible y más permeable. Una provincia capaz de buscar espacios de encuentro y de dialogar para encontrar el equilibrio. El que a todos premia y a nadie excluye.

En ese ejercicio nos hallamos cada día. Tratando de atender y resolver, de reclamar y exigir. De que nos escuchen. Porque todos ganaremos cuando nuestros pueblos ganen y nuestros vecinos sientan que aquello a lo que nos comprometimos no es una quimera sino un hecho.

Cumplir es el lema de mi trabajo. Porque cuando un ciudadano te da su confianza deposita todas sus esperanzas en ver resueltos sus problemas. Y si no somos capaces de conseguirlo, el fracaso es personal pero las consecuencias son colectivas.

Y precisamente por eso, porque quien confía no merece ser defraudado, llevamos tres años trabajando desde la Diputación Provincial de Castellón con el empeño de resolver aquello que otros abandonaron.

Mi provincia es el ejemplo de la cordura. El sentido común que devolvió a las instituciones a su deber y obligación con el voto mayoritario en las urnas. La soberanía que censuró el uso indebido de un organismo que dos partidos, PSPV y Compromís, pusieron al servicio de sus siglas en lugar de al servicio de los ciudadanos. Ese poder que ha logrado reparar el daño hecho a esta Diputación Provincial de Castellón y recuperar el propósito de esta casa, que es la de los castellonenses, es el que más pronto que tarde llegará al Gobierno de España. Porque el castigo ya toca a su fin.

Este pasado lunes se cumplieron ocho años desde que el sanchismo diera su golpe en el Congreso de los Diputados. Lo hizo sin urnas, con alboroto y ruido propios de un régimen absolutista centrado en el ego y protagonismo de su líder. El mismo que hoy se funde a negro acorralado por esa ciega dama llamada Justicia.

Hoy nos preguntamos qué más hace falta para que el presidente del Gobierno de España convoque elecciones. Nos preguntamos qué esperan sus socios de gobierno, entre ellos Compromís, para desmarcarse de la corrupción que gangrena la bancada socialista del Ejecutivo.

Porque la corrupción no es aislada, sino estructural. Pero es evidente que quienes se presentan como ejemplares y alzan la voz contra sus compañeros del Consejo de Ministros, no tienen ningún deseo de dejar de cobrar.

Los castellonenses fueron claros a la hora de ejercer su derecho a voto. Quienes hoy piensan que tirar la piedra y esconder la mano para pactar con el PSOE quedan libres de toda culpa, se equivocan. Yerran quienes creen que los ciudadanos son inmaduros, que son unos niños incapaces de tener pensamiento crítico. Son esos políticos los que fracasarán.

Mientras la resistencia continúa, nosotros trabajamos. Y lo hacemos como solo sabemos: aprobando presupuestos y abanderando inversiones que dan salud a nuestros vecinos, crean recursos que protegen a los dependientes y abrazan a las familias con más ayudas y más derechos. Que construyen centros educativos y levantan residencias para nuestros mayores. Esos que vivieron otra etapa de nuestra historia y que hoy son incapaces de describir el cuadro.

Todos ellos son protagonistas. Lo son por derecho propio. Y todos ellos decidirán en las urnas cuando el sanchismo desee abrirlas. En este ejercicio de funambulismo el cable soporta lo que soporta. Demasiados señalamientos, demasiadas investigaciones abiertas, demasiados imputados. Sería más ético y moral reconocer que el sanchismo toca a rebato y dar una oportunidad a un partido que ha sido pilar de Estado.

Pero lamentablemente, el director de esta orquesta, al que todavía hoy aplauden PSPV y Compromís, sigue con su partitura. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio. La Justicia también. Y los españoles, como hicieran ya los castellonenses hace tres años, decidirán con su soberanía. La que tiene el derecho de la democracia y la que reivindica la Constitución. El valor de la verdad, de la libertad y del poder ciudadano serán los que permitan recuperar España.

Presidenta de la Diputación Provincial de Castellón