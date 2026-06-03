Vox con los autónomos

El pasado domingo, desde Vox estuvimos, como no podía ser de otra manera, apoyando a los autónomos de Castellón que se manifestaron en las calles de nuestra ciudad en una movilización simultánea en varias ciudades de España, convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N.

Y es que los autónomos están hartos del voraz afán recaudatorio del Gobierno de España, que, a pesar de tratarse de un colectivo clave para la economía del país, no deja de sufrir cada vez más trabas y dificultades. Prueba de ello es que las políticas económicas de Sánchez han provocado que ya existan más empleados públicos que autónomos, y que en los últimos 10 años su peso sobre el total de afiliados al sistema haya caído del 18,41% al 15,75%.

Todo ello genera una situación insostenible para millones de familias españolas y la prueba es que el 45% de los autónomos trabaja una media de 10 o más horas diarias, el 60% tiene dificultades para conciliar su vida profesional y familiar, y 8 de cada 10 no puede disfrutar de más de 20 días de vacaciones al año. Esto se refleja en Castellón, con comercios que no llegan a fin de mes, con trabajadores asfixiados y con una clase media que cada vez es más escasa.

Y mientras tanto, los españoles vemos como Sánchez destina millones de euros a mantener inmigrantes ilegales, a regalar el dinero a países que están a miles de kilómetros de distancia o a implantar políticas fallidas de perspectiva de género, entre otras muchas cosas inútiles. Desde Vox les decimos que no están solos, y que no vamos a parar de trabajar hasta terminar con este Gobierno criminal y alzar la bandera del sentido común.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón