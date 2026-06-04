El doble discurso del president

La semana pasada tuve la oportunidad de asistir en Castelló a un acto del Banco de Alimentos. Para cualquiera que crea firmemente en la justicia social y en la dignidad humana, compartir espacio con el tejido asociativo de nuestra provincia es siempre una lección de vida. Es un orgullo ver a tantas personas y entidades que, de forma completamente altruista, regalan su tiempo, su energía y sus recursos para tejer una red de seguridad que impide que los más vulnerables caigan. Son el motor invisible que complementa allí donde las administraciones públicas, encorsetadas por los inevitables plazos burocráticos, a veces no pueden actuar con la rapidez que exige la necesidad más inmediata.

Durante el evento, escuché con atención el discurso del president de la Generalitat valenciana. Con el tono solemne que requiere la ocasión y un rostro de calculada circunstancia, Juanfran Pérez Llorca pronunció ante los asistentes una frase de esas que quedan impecables en los titulares de prensa y en las publicaciones de las redes sociales: «Gracias por tender la mano a las personas que más lo necesitan».

En ese preciso instante, admito que se me encendió una bombilla. Pero no fue una luz de inspiración, sino una chispa de profunda indignación política y moral.

Apenas unos días antes de que Pérez Llorca pronunciara esas palabras en Castellón, en los despachos de Valencia se había consumado una preocupante claudicación ideológica. El Consell que encabeza acababa de ceder ante las exigencias de la ultraderecha para desbloquear los presupuestos autonómicos. El acuerdo, anunciado con orgullo por los portavoces de Vox, sitúa la llamada «prioridad nacional» como uno de los tres ejes fundamentales de las cuentas públicas de todos los valencianos y valencianas.

Yo miraba al president y la contradicción resultaba sencillamente indignante. La filosofía del Banco de Alimentos es tan humana como radicalmente sencilla: se ayuda a quien lo necesita, punto. En sus filas, nadie pide el certificado de nacimiento, nadie exige el árbol genealógico, ni se fiscaliza el color del pasaporte de una familia antes de tenderle la mano para aliviar su situación. Se atiende la vulnerabilidad, no la nacionalidad. El hambre, la pobreza y la desesperación, al igual que la propia dignidad humana, no entienden de fronteras, de censos ni de debates identitarios.

Por eso, escuchar ese agradecimiento público por «tender la mano a quien más lo necesita» en boca de un gobernante que acaba de avalar la exclusión de sus vecinos inmigrantes me pareció de una hipocresía tremenda. No es coherente aplaudir ante las cámaras la labor de las entidades sociales que salvan vidas sin mirar el origen de las personas y, simultáneamente, abrir de par en par las puertas de las instituciones a la discriminación y al señalamiento para asegurar un sillón y sacar adelante unas cuentas.

La cesión de Pérez Llorca ante el chantaje de la ultraderecha marca un precedente peligrosísimo en nuestra Comunitat. Desde el municipalismo, la perspectiva de la realidad es muy diferente a la que se divisa desde las moquetas de las altas instituciones autonómicas. Los alcaldes y alcaldesas no gestionamos debates teóricos de laboratorio; gestionamos el día a día de nuestros pueblos. En l’Alcora lo sabemos bien: cuando un vecino lo pasa mal, cuando una familia no puede llenar la nevera o acceder a un techo digno, toda la comunidad se resiente. La pobreza de un barrio no se soluciona segmentando la atención según el lugar de nacimiento de los afectados. Si se fragmenta la protección social bajo falsos mantras identitarios, lo único que se consigue es dinamitar la cohesión social y generar bolsas de marginalidad que, a la larga, perjudican al conjunto de toda la ciudadanía.

Trampa ideológica

La «prioridad nacional» es una trampa ideológica sumamente cruel. Intenta hacer creer a las clases trabajadoras que su enemigo es el penúltimo en llegar, el que es aún más vulnerable, buscando culpables en lugar de ofrecer soluciones reales a la falta de recursos públicos. Una sociedad que selecciona a quién ayuda en función de su procedencia geográfica no es una sociedad más próspera; es una sociedad más fracturada y, en última instancia, mucho más insolidaria.

La solidaridad y la justicia social no pueden ser un traje de gala que el president se enfunda para quedar bien en un acto en Castelló y se desviste rápidamente al llegar a las negociaciones de poder en Valencia. Los representantes públicos tenemos la obligación ética de ser coherentes entre lo que predicamos ante los micrófonos y lo que claudicamos en los pactos de gobierno. O se cree de verdad en la dignidad intrínseca de todas las personas, o se compra la agenda de la exclusión. Las dos cosas a la vez son incompatibles.

Alcalde de l'Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón