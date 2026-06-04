En economía ya no basta con resistir

Castellón parece que está condenada a convivir con la incertidumbre. En un contexto internacional marcado por conflictos bélicos, tensiones comerciales y una creciente complejidad regulatoria, la economía provincial vuelve a demostrar una capacidad de resistencia que merece ser destacada. Los principales indicadores apuntan a una realidad incontestable: la provincia sigue creciendo, crea empleo, mantiene su pulso exportador y conserva sectores productivos capaces de competir en mercados cada vez más exigentes.

La fortaleza de Castellón no es fruto de la casualidad. Responde a una estructura económica basada en una sólida tradición industrial, una clara vocación exportadora y un tejido empresarial acostumbrado a desenvolverse en escenarios adversos. El peso de la cerámica, la capacidad de internacionalización de las empresas y el papel estratégico de infraestructuras como PortCastelló explican en buena medida que la provincia continúe avanzando pese a los numerosos obstáculos que aparecen en el horizonte.

Los datos respaldan esa percepción. Las exportaciones mantienen una evolución positiva, el empleo continúa creciendo y sectores como el turismo, la automoción o la vivienda muestran una actividad dinámica. La creación de puestos de trabajo, además, está actuando como un importante sostén del consumo interno, uno de los motores que explican el comportamiento favorable de la economía provincial durante los últimos meses. Sin embargo, conviene evitar cualquier lectura complaciente. La resistencia no equivale a inmunidad. Bajo los buenos datos afloran problemas estructurales que amenazan la competitividad de las empresas y que exigen respuestas decididas. El primero es el incremento de los costes.

La energía sigue situándose entre las principales preocupaciones de la industria, especialmente en actividades intensivas como la cerámica, obligadas además a afrontar costosos procesos de descarbonización para adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales. A ello se suma una creciente carga regulatoria y una incertidumbre geopolítica que dificulta la planificación empresarial. En un mundo cada vez más volátil, la capacidad de inversión se resiente y las decisiones estratégicas se vuelven más complejas. La competitividad, principal activo de una economía exportadora como la nuestra, no puede darse por garantizada.

Otro desafío especialmente preocupante es la escasez de mano de obra cualificada. Resulta paradójico que una provincia con más de 31.000 desempleados encuentre dificultades para cubrir vacantes en sectores tan diversos como la construcción, el transporte, la hostelería, la industria o las actividades tecnológicas. La brecha entre la formación disponible y las necesidades reales del mercado laboral amenaza con convertirse en un freno al crecimiento si no se adoptan medidas que mejoren la capacitación y la adecuación de los perfiles profesionales. Y junto a los problemas empresariales persiste una inquietud que afecta directamente a miles de familias: el coste de la vida.

La economía de Castellón demuestra una vez más que dispone de recursos frente a tiempos difíciles. Pero la fortaleza actual no debe ocultar las amenazas que se perfilan en el horizonte. Mantener la capacidad industrial, reforzar la competitividad, facilitar la inversión, formar talento y proteger el poder adquisitivo de las familias serán cuestiones determinantes para que la provincia no se limite a resistir, sino que siga avanzando en un entorno cada vez más complejo.