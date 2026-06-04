Opinión | EL TURNO
El esfuerzo tiene recompensa
El final de curso ya se hace notar en nuestro municipio, marcando un momento especialmente significativo para cientos de vecinos que culminan una etapa clave en sus vidas académicas. Con la llegada de junio, comienzan las graduaciones, actos cargados de emoción, orgullo y también de esperanza ante el futuro.
El pasado martes tuvimos la oportunidad de asistir a la graduación de la Escuela de Adultos, un servicio que el Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos de forma gratuita. Este recurso representa mucho más que una oferta educativa: es una segunda oportunidad para quienes, por diferentes motivos, no pudieron completar sus estudios en su momento. Ver cómo estos alumnos alcanzan el graduado es, sin duda, uno de los mejores ejemplos del valor del esfuerzo y la constancia.
A estas celebraciones se suman también las graduaciones en los centros de educación infantil, primaria y secundaria, así como en el instituto. Son muchos los estudiantes que este año finalizan etapas importantes, acompañados de sus familias, docentes y amigos, que han sido parte fundamental de su recorrido.
Al mismo tiempo, otros jóvenes se encuentran inmersos en la preparación de las pruebas de acceso a la universidad, un momento decisivo tras años de dedicación y esfuerzo personal. En pocos meses, muchos de ellos iniciarán un nuevo camino académico que definirá su futuro profesional y personal.
Implicación
Como concejal de Educación, quiero trasladar mi reconocimiento a todos los alumnos por el trabajo realizado a lo largo del curso, así como agradecer la implicación del profesorado y de las familias. Les animo a afrontar este final con ilusión, responsabilidad y confianza en sus capacidades, y les deseo éxito en los proyectos que emprendan en el futuro.
Quinta teniente de alcalde y concejala de Educación de Orpesa
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