Hablando con un anuncio

La publicidad empezó hablando sola. Después llegó internet y las marcas tuvieron que acostumbrarse a conversar y convivir con lo que las personas decían de ellas. En esta tercera etapa, marcada por la IA, asoma un nuevo escalón: la publicidad conversacional. Snapchat ha presentado AI Sponsored Snaps, un formato que permite a las marcas aparecer dentro del chat en forma de agentes de IA con los que se puede interactuar. No hablamos de una pieza que se mira, sino de una presencia que se adapta individualmente en tiempo real.

En paralelo, OpenAI avanza en los anuncios en ChatGPT, con la promesa de separarlos de las respuestas, etiquetarlos correctamente y proteger la privacidad. Ambos casos convergen en un matiz: publicidad dentro de una conversación, donde preguntamos, comparamos y pedimos consejo. Si una marca entra ahí, ya no ocupa el mismo lugar que una valla, un anuncio en redes o un resultado patrocinado. En este escenario, las marcas tendrán que construir una voz más humana y reconocible, pero también coherente, útil y limitada. Porque estos agentes hablarán con cierta autonomía con consumidores y deberán saber cuándo ayudar, cómo hacerlo y hasta dónde llegar.

El futuro cercano se mueve entre asistentes que recomiendan productos dentro de una conversación, agentes de marca que resuelven dudas y publicidad que aparece cuando pedimos orientación. Pero irá más lejos: un asistente negociará por nosotros una compra sin que entremos en ninguna web; nuestro coche nos sugerirá una parada patrocinada al detectarnos cansados o con hambre; en nuestras gafas aparecerán mensajes de restaurantes o tiendas próximas. No veremos todos los mensajes comerciales dirigidos a nosotros, sino los filtrados por nuestro agente personal. La publicidad dejará de vivir solo en medios físicos y pantallas para integrarse en capas de asistencia, movilidad, hogar, trabajo y decisión, como sugerencias dentro de un sistema que nos conoce, nos acompaña y actúa por nosotros. Ahí es hacia donde debemos mirar. No desde el futurismo, sino desde el camino que ya estamos recorriendo.

Presidente del Colegio de Publicidad y RRPP de la Comunitat Valenciana