Opinión | LA RÚBRICA
Per una foto
La setmana passada, Castelló va acollir el Congrés dels Bancs d’Aliments d’Espanya. L’organització havia convidat la seua presidenta d’honor, la reina Sofia, i, com era previsible, l’alcaldessa no va voler deixar passar l’oportunitat d’aparéixer en la foto al seu costat. Carrasco va canviar la data del plenari per poder dedicar el màxim de temps a aquesta visita i va organitzar una recepció oficial. Compromís va declinar assistir-hi perquè entenem que la persona que ocupa la prefectura de l’Estat hauria de ser triada democràticament.
El Banc d’Aliments, que portava mesos treballant amb la Casa Reial en l’organització de l’esdeveniment, havia previst per al dimecres una visita de la reina a les seues instal·lacions i una recepció de benvinguda a les set de la vesprada. Posteriorment, estava programada la recepció a l’ajuntament. Aquesta era l’agenda prevista fins al dilluns anterior, però sembla que a Carrasco no li encaixava.
Per tal d’apropiar-se de la visita, no sols va canviar la data del ple, sinó que va forçar una modificació del programa de benvinguda del congrés. Va situar la recepció a l’ajuntament abans que la resta d’actes, acaparant tot el protagonisme institucional i obligant la recepció inaugural del congrés no només a modificar el seu horari, sinó també a començar dues hores més tard i sense la reina.
El més greu és que en la invitació oficial de la recepció del Banc d’Aliments figurava una intervenció de l’alcaldessa. Tanmateix, una vegada obtinguda la fotografia, ni ella ni cap representant del govern municipal van assistir a l’acte. De fet, l’únic regidor de l’Ajuntament de Castelló que va acompanyar els assistents en la recepció inaugural del congrés va ser el meu company Pau Sancho.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigado un vecino de Moncofa en Onda por exceder la velocidad y por llevar 40 cajas de melocotones supuestamente robadas
- El desgarrador relato de la pelea de menores en el IES Ribalta de Castellón: 'La niña estaba indefensa, le podrían haber matado
- La orquesta más famosa de España actuará este verano en un pueblo bonito de Castellón: precios y entradas
- Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
- La castellonense Amparo estaba durmiendo, la despiertan desde El Hormiguero y gana 12.000 euros
- Aparatoso accidente entre un camión y un coche que iba en dirección contraria en la rotonda de la Silla en Castelló
- Una profesora de Lengua Castellana en huelga acude a la Jaume I para apoyar a sus alumnos en la Selectividad
- La negociación sigue en punto muerto mientras Educación dicta normas de evaluación ante la huelga