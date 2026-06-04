Quien pueda pensar que piense

Lo pesado tiende hacia abajo y lo ligero hacia arriba. Esa era, para Aristóteles, la expresión de un orden intrínseco del universo, en el que cada cosa ocupaba un lugar propio por naturaleza. Algo parecido ocurre, para algunos, en el ámbito del poder. No lo entienden como un mandato provisional conferido por los ciudadanos, sino como una prerrogativa natural de determinadas élites, linajes, clases o identidades políticas. Cuando ese supuesto orden se altera, no lo viven como alternancia democrática, sino como anomalía. Y las anomalías, bajo su lógica, deben corregirse por quien pueda y como sea.

No resulta extraño, entonces, que cuando esa corrección se intenta realizar mediante el juego amañado, la persecución obsesiva o la cacería sin escrúpulos, quienes se sienten en el punto de mira experimenten la tentación de responder con las mismas armas, aunque dispongan de muchos menos recursos (ninguna Leire puede competir con un Fernández Díaz o con un Peinado). La reacción puede ser comprensible en lo humano, pero no por ello se vuelve justa, legal ni ejemplar.

Tampoco existe ninguna ley natural (aunque algunos actúen como si la hubiera) según la cual las conductas corruptas o abusivas deban ser juzgadas de forma distinta en función de quién las protagonice. Sin embargo, ese doble rasero se repite: los excesos de quienes son percibidos como legítimos titulares del poder se relativizan o se diluyen, no importa la dimensión que tengan; los de quienes aparecen como advenedizos o intrusos se magnifican siempre y se convierten en prueba de su ilegitimidad, ya sean imperdonables excesos, simples errores o infundados indicios. Esa es la mirada de una élite que se concibe a sí misma como propietaria natural del poder, y que ha logrado, además, que esa percepción sea interiorizada por amplias capas sociales.

Pero la asimetría no solo es de mirada, también es de margen de actuación. La mayor capacidad de influencia sobre amplios sectores institucionales, mediáticos, económicos y, llegado el caso, sobre resortes más opacos del poder, permite lanzar, sin rubor ni temor a consecuencias, soflamas tan inquietantes como ese «quien pueda hacer que haga» orientado a restaurar un supuesto orden de las cosas.

Y aunque la ley de gravitación universal de Newton desmontó la visión aristotélica, los principios de la democracia y del Estado de derecho parece que no consiguen borrar en algunos la idea del derecho hereditario a gobernar, ni consiguen acabar con las dos varas de medir…

No se trata de exculpar a nadie, ni de refugiarse en el mal de muchos, ni de entonar un «y tú más». Se trata de rigor y de honradez. De quienes gobiernan y de quienes aspiran a gobernar. De quienes juzgan y de quienes informan. Y de los ciudadanos, también. Porque nada útil puede construirse sin exigencia compartida de reglas, igualdad ante la ley y honestidad intelectual. Frente al inquietante «quien pueda hacer que haga», tal vez convenga reivindicar algo distinto: el que pueda pensar, que piense. Quizá así veamos con mayor claridad lo que está ocurriendo.

Profesor de Filosofía