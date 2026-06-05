El cajón de sastre y el orden

Este año tuve el honor de inaugurar la exposición organizada por la Congregación de las Hijas de María Inmaculada, conocidas popularmente como Purissimeres, con motivo de las fiestas de San Pascual. Fue una visita que disfruté especialmente porque siempre me han llamado la atención las antigüedades y esos objetos sencillos y duraderos que ayudan a comprender mejor la historia de quienes nos precedieron. A través de ellos descubrimos el ingenio humano, la capacidad creadora de las personas y, sobre todo, las historias que esconden. Cada pieza antigua es un pequeño testimonio de vida, esfuerzo, ilusión y esperanza.

Mi interés por lo antiguo viene desde niño. Disfrutaba visitando mercadillos, explorando alquerías familiares o curioseando en almacenes y corrales para descubrir objetos olvidados por el tiempo. Algunas de las piezas que todavía conservo fueron rescatadas de lugares donde otros solo veían trastos viejos. Para mí, en cambio, siempre tuvieron un valor especial. Esa afición se reforzó cuando compartí despacho con el alcalde Enrique Ayet. De él aprendí muchas cosas, entre ellas la importancia de valorar el patrimonio y comprender que los objetos antiguos son fragmentos de memoria que merecen ser conservados.

Recuerdo también una experiencia que me marcó profundamente. En 1997, durante un curso de planificación estratégica y liderazgo, uno de los profesores llegó al aula con una pequeña caja de madera y nos preguntó qué significaba la expresión «cajón de sastre». Todos respondimos prácticamente lo mismo: un desastre, un caos o un lío.

Entonces abrió la caja y desplegó sus compartimentos. Era un costurero tradicional diseñado para guardar hilos, agujas, botones, tijeras y otros utensilios de costura. Cada elemento ocupaba un lugar concreto.

Aquella sencilla demostración escondía una gran enseñanza. El profesor nos explicó que la organización es una herramienta imprescindible para alcanzar cualquier objetivo. Cada compartimento tenía una función y cada herramienta su espacio. Entendí entonces que muchas veces el éxito depende de saber ordenar, priorizar y cuidar aquello que consideramos importante. Del cajón de sastre al costurero hay mucho más que una evolución de un objeto. Existe una necesidad profundamente humana de poner orden, de dar sentido a las cosas y de encontrar un lugar para cada experiencia, cada recuerdo y cada proyecto. Aquella lección me acompañó durante años. Tanto fue así que, al finalizar el curso, el profesor me regaló el costurero utilizado durante aquella explicación. No era importante por su valor material, sino por lo que representaba. Simbolizaba una forma de entender la vida basada en el cuidado de los detalles, la planificación y el respeto por el trabajo bien hecho.

Desde entonces he coleccionado costureros. Todos son distintos, pero comparten una misma esencia: fueron creados para durar y para servir. Representan valores que considero fundamentales y que hoy conviene reivindicar: la paciencia, el esfuerzo, el aprovechamiento de los recursos y el respeto por aquello que hemos heredado.

Quizá por eso me emocionan tanto iniciativas como la exposición organizada por la Congregación de Hijas de María Inmaculada. Porque detrás de cada objeto encontramos mucho más que madera, metal o tela. Hallamos recuerdos, enseñanzas y experiencias transmitidas de generación en generación. La muestra, presidida por la imagen de la Virgen María cosiendo, ha sido además un merecido homenaje a Dolores Cortés y a los espardenyers que formaron parte de la historia económica, social y humana de Vila-real.

‘Espardenyer’

Entre las piezas expuestas había una que para mí tenía un significado muy especial: un banco de trabajo de espardenyer que perteneció a mi tío Manuel. Cuando lo contemplo no veo únicamente una herramienta. Veo el esfuerzo y la constancia de toda una generación que contribuyó a construir la ciudad que hoy conocemos.

Vivimos en una sociedad que avanza deprisa y donde parece que solo importa lo nuevo. Sin embargo, preservar nuestra memoria, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio sigue siendo fundamental para saber quiénes somos y hacia dónde queremos caminar.

Ahora muchos entenderán mejor por qué colecciono costureros. Su verdadero valor no está solo en su belleza o en su antigüedad, sino en el mensaje que transmiten: que cada cosa tiene su lugar, que las grandes obras se construyen cuidando los pequeños detalles y que el orden no es una limitación, sino una herramienta para alcanzar nuestros objetivos. Moraleja: sin orden y sin disciplina no queda más que el caos.

Alcalde de Vila-real