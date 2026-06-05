David contra Goliat

La historia de David y Goliat explica una realidad que se repite una y otra vez. El pequeño frente al grande. El que tiene pocos recursos frente al que concentra el poder. O, estas últimas semanas, la comunidad educativa frente a la conselleria.

La huelga de la educación valenciana continúa enquistada cuando está a punto de cumplirse un mes de su inicio. Cada parte está convencida de tener razón y cada una se presenta ante la opinión pública como el auténtico David de esta historia.

Cuando un conflicto se prolonga demasiado tiempo, todos pierden. Pierden los profesores, que ven cómo sus reivindicaciones siguen sin respuesta y sufren un elevado recorte en sus nóminas (sería interesante estudiar la reinversión de esos recursos en una mejora de las infraestructuras educativas). Pierde la administración, incapaz de cerrar una crisis que se alarga más de lo deseable. Pierde la ciudadanía, que asiste con preocupación a un enfrentamiento que afecta a uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Y como colofón, la desafortunada imagen del empujón injustificado de un policía a una profesora jubilada en València. Tampoco son justificables los escraches de corte radical contra cargos políticos o sindicales.

La política debe servir para encontrar puntos de encuentro incluso cuando las diferencias parecen insalvables. Jugar al enroque va bien como táctica en el ajedrez, pero no para resolver una huelga como la actual. No siempre es posible contentar a todos, pero sí demostrar voluntad de diálogo y capacidad para escuchar. Debe haber altura de miras. El interés general y el futuro de la educación de nuestros hijos deben estar por encima del interés particular.

Y hablando de Davides, esta semana ha vuelto a demostrar que la política puede dar muchas vueltas. David García no optará a la reelección como alcalde de Nules. Un dirigente que construyó buena parte de su trayectoria desde una posición minoritaria. Aparte de cualquier valoración sobre su gestión, esta decisión invita a reflexionar sobre cuándo dar un paso al lado y reconocer que hay cosas importantes de la vida (muchas) que están más allá de la actual política de trincheras.

Redactor jefe de Mediterráneo