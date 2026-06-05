El general y la UCO

Franco estuvo a punto de disolver la Guardia Civil y no tuvo empacho en fusilar al general Escobar, militar de hondas creencias católicas que cayó acribillado en el foso del Castillo de Montjuic sujetando un crucifijo. A diferencia de algunos que hoy lucen estrellas de cuatro puntas a cambio de sumisión, fue fiel al juramento de defender la legalidad republicana de la que acabaría decepcionado, al igual que Azaña. Quien dejó escrito: «No quiero ser presidente de una República de asesinos». Pero esa es otra historia, tan ingente como real, cuyo nuevo relato ha sido sometido a un perverso proceso propiciado por el hoy imputado Zapatero, padre de la dañina Ley de Memoria Histórica.

Medida potenciada desde la sanchista Memoria Democrática; levantando un muro entre españoles. La fórmula de las dos Españas, de momento, le ha salido bien a Sánchez con el divide y vencerás. Cadavérico, cínico, maquillado en exceso y exhibiendo una inhumana resistencia tanto moral como física (dicen que es herencia genética de la madre) seguirá aferrado al poder aunque las investigaciones de la UCO lo van cercando. Señalando al «one» en el demoledor informe sobre las cloacas del PSOE sanchista. Y eso que los agentes de la Benemérita trabajan condicionados. El DAO, teniente general Manuel Llamas, recomendó a la UCO ponerse de perfil en asuntos políticos; obediente a quien lo ascendió. El sanchismo contamina generales. Empero, cada día miles de guardias hacen verdad que el honor es la divisa del Cuerpo. Gracias, teniente coronel Balas.

Periodista y escritor