Preservar las instituciones

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocidos en los últimos días dibujan un escenario grave. Aunque las responsabilidades penales deberán ser determinadas por los tribunales y toda persona investigada conserva la presunción de inocencia, los hechos descritos en la causa plantean interrogantes políticos e institucionales.

La investigación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, parte de la hipótesis de la existencia de una trama cuyo objetivo habría sido proteger intereses vinculados al PSOE, al Gobierno y al entorno del presidente frente a distintas causas judiciales. Según los atestados de la UCO, la exmilitante socialista Leire Díez habría desempeñado un papel central en una estrategia orientada a obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y mandos policiales que intervenían en procedimientos sensibles para el partido.

Los informes apuntan a actuaciones dirigidas contra miembros de la propia UCO, fiscales como José Grinda o Alejandro Luzón, así como contra magistradas como Mercedes Alaya, vinculada a las investigaciones de los ere de Andalucía, o Beatriz Biedma, instructora de la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. Las conversaciones intervenidas reflejan expresiones inquietantes sobre la necesidad de «limpiar» instituciones o promover «purgas» en determinados ámbitos del Estado. Más allá de su posible relevancia penal, el mero planteamiento de tales objetivos resulta difícilmente compatible con una concepción liberal de las instituciones.

La lista de personas investigadas o señaladas en la causa es extensa e incluye, además de a Díez, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido Ana María Fuentes, al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y a diversos intermediarios, empresarios y abogados. La instrucción también ha puesto el foco en contactos con responsables institucionales y en presuntos intentos de influir en actuaciones judiciales y policiales. Uno de los aspectos más preocupantes es que la propia Guardia Civil y, en particular, la UCO aparezcan entre los objetivos de la trama. A ello se suman los contactos y reuniones entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil que figuran en el sumario. Los testimonios incorporados a la causa sugieren, además, presiones internas para condicionar determinadas investigaciones. De confirmarse estos extremos, estaríamos ante un problema que trasciende al partido y afecta al funcionamiento mismo del Estado de derecho.

El Gobierno y el PSOE se han desvinculado de la trama, mientras que la oposición denuncia una supuesta «delincuencia de Estado» y reclama unas elecciones anticipadas. Sin embargo, más allá de la confrontación partidista, la gravedad de los hechos requiere explicaciones y la asunción de responsabilidades políticas. Esclarecer lo ocurrido resulta necesario para preservar la credibilidad de las instituciones afectadas, y el Gobierno tiene la obligación de contribuir a ello. Porque las consecuencias de este caso trascienden la suerte del Ejecutivo o del PSOE y afectan a la confianza ciudadana en la independencia de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, que son pilares fundamentales de cualquier democracia.