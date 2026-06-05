Solo quemar al gobierno

Estos días, la imputación de Zapatero por el juez Calama nos ha distraído de uno de esos asuntos esenciales que, como la actualización de la financiación autonómica, afecta plenamente a nuestra condición de País Valencià, de comunidad política autónoma. Tan cierto que, sin esa necesaria y urgente adecuación de la financiación a nuestros derechos y deberes, no existiríamos como autogobierno. De ahí, su vital trascendencia.

Pero si presento esta cuestión en este pequeño espacio de debate público es porque se dan circunstancias para denunciar que, como mínimo, un PP que camina con Vox acojona porque, a todas luces, aparece como un enemigo de la España plural o diversa que surge de la Constitución. Tan cierto que, Imanol Pradales, el actual Lendakari del País Vasco, le ha recordado a Feijóo que no van a respaldar a un PP que se apoya en Vox, en un partido que en su programa aboga por la supresión de las comunidades autónomas. Al tiempo, tanto Vicente Boluda, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, como una portavoz del Cercle d’Economia de Cataluña, les han comentado cara a cara a J. F. Perez Llorca (president de la Generalitat valenciana) y a Feijóo, respectivamente, que salgan del estrecho y paralizante camino que supone el interés electoralista partidista de solo querer quemar al gobierno y que, sin pérdida de tiempo, empiecen a pensar en las necesidades de las tierras, los servicios públicos, los ciudadanos... y los empresarios de las diferentes comunidades autónomas. En consecuencia, que deberían, como prioridad, negociar la nueva oferta de financiación autonómica presentada por el gobierno de España que, gustará o no, pero sin duda alguna supera, en buena parte, algunas de las históricas demandas.

Analista político