Más seguridad para disfrutar de nuestras privilegiadas playas

Hoy, 5 de junio, damos la bienvenida a una nueva temporada estival en nuestras playas con la puesta en marcha del servicio de salvamento y socorrismo. Una fecha importante porque marca el esperado inicio del verano, pero también porque refleja el compromiso de este Ayuntamiento con la seguridad, la calidad de los servicios públicos y el bienestar de quienes eligen nuestro litoral para disfrutar de su tiempo libre.

Este año hemos querido dar un paso más. Por ello, el servicio de socorrismo se ha ampliado tanto en duración como en horario. Los bañistas podrán contar con este recurso desde principios del mes de junio y hasta más tarde cada jornada, ya que el servicio finalizará a las 20.00 horas, una hora después de lo habitual.

La seguridad es una prioridad para este equipo de gobierno. Por eso, además del refuerzo del socorrismo, volveremos a incrementar la vigilancia policial en la zona marítima, que pusimos en marcha los 365 días del año al llegar a la alcaldía.

Cabe recordar que fue este gobierno municipal el que reacondicionó y amplió el retén de la Policía Local de la playa para ofrecer una presencia policial permanente.

Pero el verano en Almassora es mucho más que sol y playa. Durante los últimos meses hemos trabajado intensamente para poner a punto nuestras instalaciones municipales y seguir ampliando la oferta de espacios públicos destinados al ocio, el deporte y la convivencia. En esta línea se enmarca la creación de nuevos parques y zonas para la práctica deportiva al aire libre, concebidos para fomentar hábitos saludables y ofrecer alternativas de ocio para todas las edades.

También volverán a abrir sus puertas las bibliotecas de la playa. Además, estamos ultimando una amplia programación de actividades culturales, deportivas, turísticas, medioambientales y de ocio que presentaremos en los próximos días.

Todo ello en unas playas que lucirán con orgullo sus dos banderas azules, un reconocimiento que acredita la calidad de nuestras aguas, la excelencia de los servicios que ofrecemos y nuestro compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del entorno.

Hoy comienza una nueva temporada de verano. Y lo hace con más seguridad, más servicios y más motivos que nunca para disfrutar de nuestras playas.

Alcaldesa de Almassora