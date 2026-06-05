Vivienda y propaganda

La vivienda no puede ser un eslogan. Mucho menos un instrumento para sembrar división. Y, sin embargo, eso vivimos en Castelló con el gobierno de PP-Vox.

Begoña Carrasco prometió que esta sería «la legislatura de la vivienda». Tres años después, la realidad es mucho menos grandilocuente: anuncios, titulares y mucha apropiación política de proyectos que nacieron de los anteriores gobiernos progresistas. Porque conviene recordar una verdad incómoda: el suelo que hoy permite desarrollar vivienda protegida existe gracias al Plan General aprobado en la pasada legislatura… Ese mismo que el PP votó en contra.

Mientras las familias siguen sufriendo precios disparados y la juventud ve imposible emanciparse, Carrasco continúa instalada en la propaganda. Ocho meses después, continuamos esperando respuesta al pacto por la vivienda que planteamos desde el Grupo Socialista.

Pero aún resulta más preocupante la deriva de sus socios de Vox, que aprovechan cualquier debate sobre vivienda para introducir discursos de exclusión. Hablar de «prioridad nacional» en las ayudas al alquiler joven no es una solución habitacional: es racismo disfrazado de política pública. Su prioridad nunca ha sido mejorar la vida de las personas jóvenes, sino señalar al diferente.

La vivienda exige políticas serias: más parque público, ayudas eficaces, rehabilitación y oportunidades reales para jóvenes y familias. No propaganda. No confrontación. Y, desde luego, no convertir un derecho básico en una herramienta racista de exclusión.

Portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló