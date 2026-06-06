Castellón, la ciudad que participa

Tomar parte, involucrarse o colaborar en una acción, actividad o evento junto con otras personas. De este modo define el diccionario de la Real Academia Española de la lengua el verbo participar, uno de los que más nos gusta en el equipo de gobierno de Castellón de la Plana. Y del verbo participar, el sustantivo participación, que es ni más ni menos que lo que realizan los ciudadanos de Castellón en cada uno de los proyectos importantes que se impulsan desde el ejecutivo que tengo el honor de presidir desde hace tres años.

Para este consistorio, las palabras se quedan vacías si no se traducen en realidades. Como muestra de que, como les digo muchas veces, nosotros sí cumplimos la palabra dada, no solo uno, sino un sinfín de ejemplos que resumiré en tres. Empezaré por el proyecto más importante que los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las autonomías y el Estado Español tenemos o tendríamos que aprobar todos los años: los presupuestos anuales. Lo escribo en condicional porque, como saben, el Gobierno de España lleva sobreviviendo con las cuentas del 2023, prorrogadas durante tres ejercicios. Un auténtico desastre que afecta al día a día de los castellonenses y no precisamente en positivo.

Muy lejos de la política de supervivencia y equilibrios, en el ejecutivo de la capital de la Plana tenemos claro que disponer de unos presupuestos anuales es fundamental para Castellón y para sus vecinos. Como básico es que en ellos se tenga muy en cuenta la opinión de quienes, a través de sus impuestos, hacen posible que las cuentas cuadren. Por este motivo, este año hemos destinado un millón de euros para ejecutar los proyectos que los castellonenses consideran prioritarios para la ciudad.

Hace unos días, tras la valoración técnica y presupuestaria de los técnicos municipales sobre las propuestas más votadas en los seis distritos de la ciudad, dimos a conocer las 12 que, finalmente, se ejecutarán distribuidas en cada uno de ellos.

Quiero destacar la elevada implicación conseguida pues han sido más de 1.200 personas las que han contribuido al éxito de este proceso iniciado en el mes de octubre y en el que, este año, hemos incorporado la opción del voto presencial. Romper la brecha digital también es muy importante para favorecer la participación y lo demuestra que un 15% de los votos los hemos recibido mediante esta modalidad.

Entre las acciones aportadas, como decía recientemente el concejal de Participación Ciudadana y Barrio, Paco Cabañero, quien dirige este proyecto, se observa un cambio significativo, pues los participantes apuestan mayoritariamente por proyectos de carácter vecinal, con un impacto directo en el día a día de los barrios, frente a ediciones anteriores en las que se priorizaban iniciativas que no dependían directamente del Ayuntamiento. Entre ellos, es mayoritaria la adecuación de parques y plazas, algo que nos demuestra que esa política de renaturalización que emprendimos en 2023 para transformar la ciudad era y sigue siendo muy necesaria.

Otro tema que nos preocupa especialmente es la salud mental, tan denostada en las últimas décadas y de la que, por fin, se habla. Pero ponerla de actualidad no sirve para nada si las administraciones nos quedamos paradas. Conscientes de ello, desde el gobierno local estamos desarrollando el Plan Municipal de Salud Mental y, aquí, de nuevo, consideramos básico contar con la opinión de los castellonenses. Por ello, esta semana, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana ha acordado que los distritos formen parte del mismo y que los vecinos puedan aportar sus sugerencias. De este modo, los representantes vecinales de cada zona se integrarán en un grupo focal dirigido por la Universitat Jaume I que iniciará un estudio diagnóstico para obtener información objetiva sobre la situación de la salud mental en Castellón, así como detectar necesidades, problemáticas y posibles líneas de actuación futuras.

Si hablamos de participación ciudadana no me puedo olvidar de Censal Parc, el gran pulmón verde de la ciudad ubicado en el distrito Este que en unos meses empezará con su primera fase de ejecución. Fueron más de 7.000 las personas que decidieron trasladarnos sus deseos para este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 6,7 millones de euros, cofinanciado con fondos europeos. Y esos deseos de los que les hablaba se han materializado en un proyecto que incluye, entre otros, un parque infantil, un área biosaludable, un parque de aventuras, una gran zona de esparcimiento con praderas, sombras, pérgolas y espacios de encuentro y un área de agua, con fuentes y géiseres.

Por último, quiero resaltar entre las muchas acciones de participación y escucha activa Castellón Barrio a Barrio, la acción iniciada la semana pasada que me llevará cada mes a celebrar de manera itinerante, en cada uno de los seis distritos, la Junta de Gobierno Local. Su objetivo, de nuevo, es acercar la gestión administrativa a los vecinos, escuchar sus demandas y fomentar la participación ciudadana directa. Seguimos.

Alcaldesa de Castellón