CD Castellón, por supuesto que sí

El fútbol suele ser juzgado por sus excesos y raramente por sus virtudes. Sin embargo, basta observar lo que sucede estos días en la capital de la Plana para comprender que hay fenómenos cuya importancia trasciende cualquier balance social y económico. El inicio del play-off de ascenso por parte del CD Castellón, con la posibilidad real de regresar a Primera División más de tres décadas después, ha despertado una ilusión colectiva difícil de imaginar no hace mucho tiempo, pero que hoy es una realidad.

Una de las definiciones más certeras sobre este deporte habla de que «el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes». La frase conserva hoy toda su vigencia. Porque nadie sostiene que un ascenso vaya a solucionar los desafíos de una ciudad ni a mejorar por sí solo la vida de sus ciudadanos. Pero tampoco conviene minusvalorar lo que representa para miles de personas compartir una misma esperanza, identificarse con unos colores y sentir que forman parte de una historia común.

En una sociedad cada vez más fragmentada, donde abundan los espacios de confrontación y escasean los puntos de encuentro, el deporte conserva una capacidad singular para unir. Durante noventa minutos desaparecen diferencias de edad, profesión, ideología o condición social. La ciudad se reconoce en un mismo símbolo y en una misma emoción. No es casualidad que los grandes éxitos deportivos permanezcan durante décadas en la memoria colectiva mucho después de que se hayan olvidado otros acontecimientos supuestamente más trascendentes.

La afición del CD Castellón conoce bien esa fuerza emocional. Han pasado 35 años desde la última presencia albinegra en la máxima categoría. Más de una generación completa. Muchos de quienes llenan hoy el SkyFi Castalia nunca han visto a su equipo competir entre los grandes. Otros conservan todavía el recuerdo de aquellos años como parte inseparable de su propia biografía. El play-off que comienza la noche de este sábado conecta a unos y otros a través de una ilusión compartida.

Por eso, independientemente del resultado final, conviene valorar lo que ya ha conseguido este equipo: devolver la ilusión a una afición y convertir al CD Castellón en un motivo de orgullo colectivo. El ascenso sería un logro histórico. Pero la movilización social que se vive estos días demuestra que el fútbol sigue siendo mucho más que un simple espectáculo. Es identidad, memoria y sentimiento de pertenencia. Y en tiempos de un individualismo creciente, quizá eso tenga más valor del que a menudo estamos dispuestos a reconocer.

Hay además un elemento especialmente revelador en esta recta final de la temporada. El Y si sí que ha acompañado estos días al equipo se ha convertido en mucho más que un simple eslogan.a acabado impregnando conversaciones, escaparates, centros de trabajo y reuniones familiares. Es la expresión de una ciudad que ha decidido creer. Frente al escepticismo que suele acompañar a cualquier gran desafío, el fenómeno orellut ha optado por reivindicar la esperanza para hablar de un Por supuesto que sí. Y esa quizá sea una de las mayores victorias de este equipo: haber logrado que miles de personas compartan una misma convicción y una misma ilusión. Durante unas semanas, el Y si sí no se ciñe solo a fútbol ni de un posible ascenso; habla de confianza, de orgullo colectivo y de la voluntad de volver a soñar juntos. Por qué no.