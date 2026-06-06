Opinión | MIRADA ABIERTA
Energía para crecer
La Comunitat Valenciana atraviesa un periodo de gran dinamismo económico. El empleo y la inversión crecen, la construcción recupera impulso y la población continúa aumentando. Sin embargo, bajo esta evolución emerge una limitación que puede condicionar el desarrollo de los próximos años: la disponibilidad de energía.
El último informe de BBVA Research identifica esta cuestión como una de las principales limitaciones de la economía valenciana. La entidad advierte de que el 88 % de los nodos de la red de distribución eléctrica se encuentran saturados y señala que la capacidad energética disponible es insuficiente para atender parte de las necesidades futuras de vivienda y actividad económica.
La cuestión adquiere una especial relevancia en Castellón, porque combina dos grandes demandas de energía: la construcción de nuevas viviendas para atender el crecimiento demográfico y la actividad de la industria cerámica.
El clúster azulejero constituye un referente económico y representa miles de empleos. Su competitividad depende del acceso a energía abundante, estable y competitiva. La evolución de los costes energéticos durante los últimos años ha puesto de manifiesto hasta qué punto la energía forma parte de la estructura productiva del sector.
La disponibilidad de suelo, la simplificación administrativa o el acceso a financiación siguen siendo factores esenciales para el desarrollo. Todos ellos requieren una infraestructura energética capaz de acompañar el crecimiento. La construcción de viviendas, la implantación de nuevas actividades productivas y la atracción de inversiones dependen de ello.
La energía es una infraestructura estratégica y la Comunitat Valenciana necesita una planificación ambiciosa de redes de transporte y distribución, nuevas inversiones y una visión de largo plazo capaz de anticipar la demanda futura.
Es imprescindible situar las infraestructuras energéticas en la agenda pública. Invertir en capacidad energética significa invertir en vivienda, en industria, en empleo y, en definitiva, en el potencial de crecimiento de la Comunitat.
Economista
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