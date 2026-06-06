Normandía, los evangelistas y qué calor hace

Hoy es el octogésimo segundo aniversario del desembarco de Normandía. El Día D. La Hora H. Ya quedan pocos de los que lucharon en aquella batalla, la más inmensa, la más importante quizá de la segunda guerra mundial (nunca olvidemos Stalingrado y lo vital que fue, ya que supuso el freno, al fin, del avance nazi). Diría que, por desgracia, en los últimos tiempos deberíamos tener más presente que nunca lo ocurrido hace cada vez más tiempo. Los gobiernos extremistas, el supremacismo racial, fueron entonces vencidos y, ahora que quienes los combatieron han muerto casi todos, parece que está de moda otra vez el racismo, el fundamentalismo religioso y los discursos de odio.

El eterno retorno de las cosas. Como los pantalones acampanados, que hace un par de décadas parecían volver y, por fortuna, se desecharon. Ahora hay una nueva efervescencia cristiana, eso sí, en forma de iglesias y predicadores evangélicos. Permítanme una anécdota: al lado de mi casa, en una antigua tienda de ropa regentada por un señor de nacionalidad china que mantuvo su establecimiento abierto varias décadas, se ha instalado una iglesia de nombre rimbombante: Nueva Iglesia de las Naciones, o algo así. Lo curioso es que en una pared de la antesala han puesto unos neones en forma de corazón de color rosa. Hasta aquí todo normal, pero los han recubierto con unas telas semitransparentes y, a primera vista, más parece un local de mala reputación (ya me entienden) que un lugar de oración. Los colores importan, a veces.

En Madrid son varios los eventos que han tenido lugar recientemente de iglesias evangélicas. Han atraído a miles y miles de feligreses, la mayoría sudamericanos emplazados en la capital o en sus cercanías. Hablaron varios predicadores y seglares comprometidos con la causa, como Daniel Alves, el magnífico exfutbolista y peor persona. Me planteé buscar en YouTube su discurso, pero en verdad tengo cero ganas de escuchar a ese mamarracho.

Esto me recuerda a la sonora pitada que recibió Thomas Partey en La Cerámica en el penúltimo partido, contra el Sevilla. La manifestación de disgusto tuvo que ver con cuestiones futbolísticas y nada con sus problemas con la justicia por violación y abuso sexual. Quiero pensar que este botarate (hoy me contengo con los insultos, que hace ya mucha calor y no quiero calentarme) si fuese famoso por sus buenas acciones o porque salvó a alguna mujer de ser acosada, quizá se le hubiera perdonado su fatalidad futbolística. Se han marchado del Villarreal él y Manor Solomon, el israelí que defendía las atrocidades del malnacido (aquí no me puedo contener) de Netanyahu. Qué diferente el legado de estos dos comparado al de Marcelino y Dani Parejo. Dos profesionales como pocos a los que esperemos no echar de menos en el futuro.

Sí, el desembarco de Normandía. Sí, ochenta y dos años han pasado ya. El mundo sigue girando, los humanos haciendo el idiota y los columnistas escribiendo tonterías. Perdónennos, al menos a los últimos; el calor nos afecta. Se me está haciendo largo el verano antes de empezar, caramba.

Editor de La Pajarita Roja